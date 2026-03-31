¿Habrá Marcha de Conductores de App Hoy? Zona de Bloqueo por Protesta este 31 de Marzo 2026

Por segundo día consecutivo, trabajadores de plataformas realizarán una protesta en calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que aquí te decimos la zona afectada hoy, 31 de marzo de 2026, en la capital mexicana.

Ayer, trabajadores de aplicación se congregaron en Paseo de la Reforma, pero fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX; los agentes les impidieron el paso ya que pretendían realizar una megamarcha.

Los manifestantes suspendieron la movilización luego de ser encapsulados por la Policía capitalina, pero amenazaron con retomar la protesta este martes.

¿Habrá marcha de conductores hoy?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la SSC, el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas tiene prevista una protesta en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

¿En dónde? En la Secretaría de Gobierno, ubicada en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.

¿A qué hora? En punto de las 16:00 horas.

La SSC informó que no se descarta que de no llegar a un acuerdo con autoridades, los trabajadores realicen una marcha o manifestación como medida de protesta.

Video relacionado: Trabajadores de Aplicación se Reúnen con Autoridades y se Retiran de la Zona.

¿Qué demandan los trabajadores de app?

Los trabajadores de plataformas salieron a las calles para protestar en demanda de lo siguiente:

Revisión de tarifas por viaje.

por viaje. Reducción de comisiones que cobran las plataformas, pues aseguran que se les retira más del 25%.

que cobran las plataformas, pues aseguran que se les retira más del 25%. Derecho a prestar sus servicios en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ).

). Implementación de mecanismos más claros de protección laboral.

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