Localizan Viva a Carmiña Miroslava Castro Salazar tras Ser Privada de la Libertad en Sinaloa

La joven repostera y creadora de contenido, Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años de edad, fue localizada hoy, 31 de marzo de 2026, sana y salva, según información preliminar de las autoridades de Sinaloa, luego de que fue reportada como privada de la libertad en el sector La Conquista, en Culiacán.

A 24 horas del hecho, la joven ya se encuentra con sus familiares, sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que fue privada de la libertad ni cómo fue liberada.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información y desactiven la ficha de búsqueda.

Video: Buscan a Carmiña Miroslava, Creadora de Contenido Desaparecida: Sujetos Armados la Secuestraron

Noticia relacionada: Esto se Sabe Sobre la Privación de Libertad de Carmiña Castro, Creadora de Contenido en Culiacán

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de Erika Palma, N+.

RMT