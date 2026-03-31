Localizan Viva a Carmiña Miroslava Castro Salazar tras Ser Privada de la Libertad en Sinaloa
Erika Palma | N+
Carmiña Miroslava Castro Salazar ya se encuentra con sus familiares
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La joven repostera y creadora de contenido, Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años de edad, fue localizada hoy, 31 de marzo de 2026, sana y salva, según información preliminar de las autoridades de Sinaloa, luego de que fue reportada como privada de la libertad en el sector La Conquista, en Culiacán.
A 24 horas del hecho, la joven ya se encuentra con sus familiares, sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que fue privada de la libertad ni cómo fue liberada.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información y desactiven la ficha de búsqueda.
Noticia relacionada: Esto se Sabe Sobre la Privación de Libertad de Carmiña Castro, Creadora de Contenido en Culiacán
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Con información de Erika Palma, N+.
RMT