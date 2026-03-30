Esto se Sabe Sobre la Privación de Libertad de Carmiña Castro, Creadora de Contenido en Culiacán

Durante La Semanera, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que sobre la privación de la libertad de la creadora de contenido y repostera, Carmiña Castro, se encuentra un operativo de búsqueda en Culiacán.

“No tenemos mayores reportes más que desapareció y luego presentaron la denuncia y luego el operativo de búsqueda se ha implementado y ahorita estamos en esa parte, la búsqueda”, dijo Rubén Rocha Moya.

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¿Cómo fue la desaparición de Carmiña Castro?

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años de edad, fue privada de la libertad durante la noche de este domingo 29 de marzo de 2026, en el sector La Conquista, al norte de la ciudad.

El hecho ocurrió sobre el bulevar Rolando Arjona, en las inmediaciones de la Plaza Carolinas, presuntamente en un negocio de su propiedad.

Testigos señalaron que varios sujetos armados arribaron al lugar y la interceptaron, para luego obligarla a subir a un vehículo y huir con rumbo desconocido.

¿Cuáles son las señas particulares de la creadora de contenido desaparecida en Culiacán?

Carmiña Miroslava Castro Salazar, tiene como seña particular un tatuaje en la nuca con el nombre “Tessio”, en la mano derecha “Adamelia” “1717” y en la mano izquierda del dedo medio la letra “T” y un corazón.

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