¿Quién es el Primer Minero Rescatado en Sinaloa? Declaración Exclusiva para N+ de José Cástulo

Fue rescatado el primero de los cuatro trabajadores mineros que quedaron atrapados tras el colapso de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, en Sinaloa.

José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, el minero que sobrevivió al colapso de la mina Santa Fe, narró, en entrevista exclusiva para N+ cómo fue el momento en el que quedó atrapado bajo tierra el miércoles pasado.

"Andaba trabajando abajo y estaba rellenando un espacio que me pusieron a ahogar, se le nombra, y ya cuando venía de regreso vi que empezó a bajar el lodo y ya no me salí de ese lugar, sino quedé en la salida de la rampa porque no sabía dónde venía, tenía algún, un reflejo, pues, de que yo ya iba desde tiempo antes había pensado, como la presa la tenemos encima de la mina, yo sabía que en cualquier rato pues tenía que reventar, entonces pues luego luego se me vino la mente la presa, entonces me quedé ahí".

Explicó que cuando vio que le llegó un montón de lodo a la máquina saltó y se resguardó “me subí a un contrapozo y ahí fue donde me resguardé a que pasara todo, pero al subirme, está el contrapozo, hay un crucero, y veía como pasaba todo el lodo por la rampa porque va dando vuelta en caracol al salir arriba, entonces se estaba metiendo por donde estaba yo y yo lo que quería era subirme al otro tramo de contrapozo, pero no podía y dije hasta aquí, lo que tenga que ser que sea”.

Durante las más de 100 horas que permaneció atrapado, dijo que estuvo pensando en sus hijas, a las que no quiso dejar solas. “Pues más que nada mis hijas que se iban a quedar solas, están muy chicas todavía…25 y 20 y una nietecita de 8 años que tengo".

Video: Video del Momento del Rescate de Minero Hoy: ¿Quién Es el Trabajador de la Mina Santa Fe?

Al respecto, Martha Pérez Colín, esposa del minero rescatado en Sinaloa, contó los momentos de angustia y pánico que vivió tras la tragedia en Culiacán, Sinaloa.

"Pues queda pedirle mucho a Dios porque me lo dejara para estar con mis hijas, porque era una tragedia muy fea, una impotencia, no podía hacer nada porque no sabía qué hacer en esos momentos y me agarré desde nuestro señor y de la Virgen de Guadalupe, de la mano de mis hijas, en familia. Dios me hizo el milagro de que mi señor esté con nosotros nuevamente".

Video: "Dios me Hizo el Milagro": Entre Lágrimas, Esposa de Minero Rescatado en Culiacán, da su Testimonio.

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Continúa rescate de mineros atrapados en Sinaloa

José Alejandro indicó que su trabajo es como operador de ecutron, una máquina para resanar los topes que disparan los perforista, “ellos disparan yo voy y lo saco para que ellos vuelvan a entrar”.

Dijo que lleva trabajando aproximadamente 19 años como minero y que nunca le había pasado algo similar.

Cabe recordar que durante los primeros minutos de este lunes, 30 de marzo de 2026, tras más de 100 horas de trabajos ininterrumpidos, los rescatistas llegaron hasta la zona en la que se encontraba José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán.

José Alejandro fue trasladado inmediatamente en helicóptero al hospital general de Mazatlán.

Elementos de la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Secretaría de Marina (Marina), Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades de Sinaloa, continúa laborando para localizar y rescatar a los otros tres mineros.

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Con información de N+.

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