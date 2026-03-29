Privan de la Libertad a Repostera Creadora de Contenido en Culiacán; Emiten Ficha de Búsqueda.

Carmiña Miroslava Castro Salazar, conocida repostera y creadora de contenido en Culiacán, fue privada de la libertad por hombres armados este domingo 29 de marzo, por lo que la Fiscalía de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizarla.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió durante la tarde-noche, sobre el bulevar Rolando Arjona, en las inmediaciones de la plaza Carolinas, presuntamente en un negocio propiedad de la víctima

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a la joven de 29 años y señaló que su situación es de riesgo.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la autoridad, la última vez que familiares tuvieron contacto con Carmina fue luego de que saliera de su domicilio en el sector Amabilis. Desde entonces no se ha sabido nada sobre su paradero.