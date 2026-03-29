Grupo Musical Asiste a Fiesta y Cumpleañero Mata a Balazos a Vocalista

Una celebración de cumpleaños en la colonia Ciudad Jardín, en Tijuana, Baja California, terminó en tragedia luego de que el propio festejado presuntamente abriera fuego contra un grupo musical que amenizaba el evento, dejando como saldo un hombre sin vida y otro más lesionado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo en el salón de fiestas El Roble, ubicado sobre la calle Del Roble. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. A su llegada, localizaron sin vida a Arturo, vocalista de la agrupación “Reacción”.

En el sitio también fue atendido uno de los integrantes del grupo de 24 años, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde fue reportado en condición estable.

De acuerdo con testimonios y la policia local, el agresor habría realizado primero disparos al aire y, momentos después, accionó el arma directamente contra los músicos sin que mediara provocación aparente.

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La agrupación musical fue contratada por redes sociales

La agrupación había sido contratada mediante redes sociales y el pago se efectuó por transferencia bancaria; la víctima mortal fue quien concretó el acuerdo.

Durante la reunión se encontraban alrededor de 12 invitados, además de tres meseros. Sin embargo, al arribo de las autoridades, los asistentes ya se habían retirado. El inmueble tampoco contaba con cámaras de videovigilancia.

En la escena del crimen, peritos localizaron aproximadamente 12 casquillos percutidos. La Fiscalía General del Estado de Baja California inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable del ataque armado.

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