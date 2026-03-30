Rescatan a Uno de los Cuatro Trabajadores Atrapados en Mina en Sinaloa; lo Hospitalizan

Autoridades rescataron a uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en una mina en El Rosario, Sinaloa, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil la mañana de este lunes 30 de marzo.

"A las 00:25 horas (local) de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Angangueo Michoacán", se indicó en un comunicado.

"Después de activarse los protocolos de extracción segura y ser puesto en superficie, el trabajador fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su debida revisión y atención médica", añadió el boletín.