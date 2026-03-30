España Cierra Espacio Aéreo a Aviones de Estados Unidos que Participan en Guerra Contra Irán.

El gobierno español ordenó el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar contra Irán, que ha originado una grave crisis bélica en Medio Oriente que se prolonga ya más de un mes.

España tampoco permite el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones norteamericanos ni autoriza a las aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español, según publicó este lunes el periódico El País y confirmaron a EFE fuentes de Defensa.

"Ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", dijo a la AFP la ministra de Defensa del gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

Noticia relacionada: Trump Justifica Ataque Contra Irán y Amenaza a España con Romper Relación Comercial

Esta prohibición no afecta a los vuelos comerciales, precisaron a EFE fuentes del gestor español de navegación aérea Enaire, solo a las operaciones aéreas militares.

Video: No a la Guerra: Pedro Sánchez Fija Postura de España Sobre Conflicto en Medio Oriente.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente" esa decisión "al Ejército americano y a las fuerzas americanas", añadió la ministra Robles, que describió la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel como "profundamente ilegal y profundamente injusta".

Según El País, el Ejército estadounidense puede seguir utilizando las bases para los usos previstos en el convenio bilateral, como el de asistir a las tropas estadounidenses en Europa.

El diario explica que la negativa española complica las operaciones de Estados Unidos, cuyos bombarderos tienen que salir de más lejos y alterar la cantidad de queroseno y bombas que llevan.

Aumentan las tensiones

La negativa de España al uso de esas bases, de uso conjunto con Estados Unidos regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya arremetido contra las autoridades españolas en numerosas ocasiones.

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme contra la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán y contra el uso de esas bases para tal fin, pues considera que la guerra viola el derecho internacional, pese a las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial a España.

Video: Trump Lanza Nueva Amenaza: Amaga con Cortar todo el Comercio con España.

Cuestionado sobre si el cierre del espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con Estados Unidos, el vicepresidente primero español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comentó que esto forma parte de la posición del gobierno de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera "unilateral" y en contra de la legalidad internacional.

Subrayó que las empresas españolas trabajan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en Estados Unidos y que el objetivo del Ejecutivo es intentar mejorar las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.

Entrevistado por la rdioemisora Cadena Ser, anunció la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston para ayudar a las empresas española a establecerse en Estados Unidos "de manera efectiva y exitosa".

Historias recomendadas:

Con información de Agencias

ASJ