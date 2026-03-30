Pronóstico del Tiempo Lunes 30 de Marzo: Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo en el País.

Para este lunes 30 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes prácticamente en todo el país, pues 29 entidades se verán afectadas, mientras se pronostican descargas eléctricas, así como posibles caídas de granizo y aguanieve.

Según los pronósticos, una circulación de baja presión y una vaguada en altura se desplazarán este día sobre el occidente y norte de México, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, y la corriente en chorro subtropical.

Eso provocará fuertes rachas de viento, descenso de temperatura y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Mientras que por la noche, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4,200 msnm del occidente, centro y oriente de México.

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Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

(5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Tamaulipas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Video: Pronóstico del Tiempo: Se Esperan Lluvias en el Sur y Sureste del País, y Fuertes Rachas de Viento en el Norte.

¿Dónde caerá granizo?

En estados del norte

Occidente

Centro de la República Mexicana

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C en Chihuahua y Durango.

en Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, se prevé ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas.

En la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con chubascos en la Ciudad de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

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