¿Seguirá Lloviendo y Nevando en el Ajusco Hoy? Así el Clima en CDMX este Martes 31 de Marzo 2026

Este martes, 31 de marzo de 2026, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan nevadas en el Ajusco o lluvias hoy en la capital del país.

A pesar de que estamos en plena primavera, el clima frío ha persistido en la Ciudad de México y la lluvia volvió, aunque de manera ligera. Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Video: Clima Hoy en México del 31 de Marzo de 2026 con Raquel Méndez: Martes de Nublados, Frío y Lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy habrá cielo nublado durante la mañana. Ambiente fresco en el Valle de México, así como muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado.

En la Ciudad de México: La temperatura mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

En Toluca, Estado de México: Se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Además de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Video: Video: Así se Ve el Ajusco Cubierto de Nieve desde CDMX | En Vivo

Clima hoy en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy la capital de país amaneció con ambiente fresco, muy frío en zonas altas. Después del mediodía se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado, lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Amanece con ambiente fresco, muy #frío en zonas altas. Después del mediodía se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado, #lluvias fuertes puntuales con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 21 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 9 °C.



Mantente… pic.twitter.com/6aHi8YMy8z — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 31, 2026

A su vez, se prevé la caída de aguanieve en zonas montañosas con altitudes superiores a 3,800 metros sobre el nivel del mar de la región, es decir el Nevado de Toluca y el Ajusco.

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Con información de N+

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