Adiós Muñeco de Nieve en el Ajusco: Cierran Acceso al Pico del Águila por Nevadas

Sorprendentemente, nevó en el Ajusco en plena primavera y si pensabas ir por tu muñeco de nieve, esa misión tendrá que esperar; en N+, te informamos cuáles con las medidas de seguridad que implementaron las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) para evitar el acceso al Pico del Águila.

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¿Por qué está nevando en el Ajusco?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en las últimas horas se han registrado nevadas en las zonas altas del centro de México, por una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente de la mesa central, así como una vaguada en altura sobre el centro y noreste de la República mexicana.

Además, hay una línea seca en el norte de Coahuila y Chihuahua, canales de baja presión, una corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica.

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Adiós al muñeco de nieve en el Ajusco

Ante las nevadas en el Ajusco, autoridades decidieron cerrar el acceso el Pico del Águila, por cuestiones de seguridad.

La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México anunció que, en coordinación con la comunidad de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco, determinó el cierre temporal del acceso al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, debido al aguanieve que se sigue registrando hoy.

De acuerdo con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de CDMX, el cierre es para “prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las personas, por lo que se recomienda evitar la zona”.

La reapertura del Pico del Águila y la Cruz del Marqués se dará a conocer posteriormente, por las autoridades de la Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que siga la caída de aguanieve en las montañas del centro del país como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Ajusco, La Malinche y Cofre de Perote.

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⚠️ Aviso importante ⚠️



Se informa el cierre temporal del acceso al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, en coordinación con las comunidades de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco.



Se recomienda evitar la zona. La reapertura se informará por canales oficiales. pic.twitter.com/K0HMgc7kh1 — Corenadr (@corenadr) March 31, 2026

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RMT