Pronóstico del Tiempo MARTES 31 de Marzo de 2026: Se Espera Viento, Lluvia y Granizo

Para este martes 31 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el norte, occidente y sur de México.

También se espera posible caída de granizo en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

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A su vez, durante la mañana, hay posibilidad de caída de aguanieve, en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3 mil 800 metros sobre nivel del mar del centro y oriente del país.

Video: En Casi la Totalidad del País, Se Esperan Lluvias con Posibles Descargas Eléctricas y Granizo

Lluvias en el país

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo parcialmente nublado durante la mañana, con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; así como ambiente muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

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Con información de Conagua

ICM