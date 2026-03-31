¿Regresa el Doble No Circula Mañana 1 de Abril 2026 por Lluvias y Contingencia en CDMX y Edomex?

El Valle de México no se ha visto afectado por contingencia ambiental en los últimos días, sin embargo los automovilistas deben estar pendientes de si habrá Doble Hoy No Circula mañana 1 de abril 2026 y si opera de manera diferente debido a la alerta amarilla por las lluvias en CDMX y Edomex.

En días pasados, se presentó una mala calidad del aire en el Valle de México, sin embargo las condiciones climáticas han ayudado a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no active la Fase 1 de contingencia ambiental, motivo por el cual no se aplicó el Doble No Circula este martes.

De cualquier manera, al estar en temporada de ozono se recomienda a la población informarse sobre las medidas por los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más carros, engomados, hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana por contingencia?

El último reporte de las autoridades informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable en la mayoría de estaciones, por lo que de momento no se considera la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula para este miércoles 1 de abril 2026.

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Sin embargo, los niveles de contaminación suelen verse afectados por diferentes razones, por lo cual se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen.

Cabe señalar que las lluvias no suelen ser un factor para que se active la contingencia ambiental ni el Doble No Circula, sin embargo los automovilistas deben tomar precauciones a la hora de manejar, ya que existe riesgo por reducción de tracción y poca visibilidad.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula en miércoles?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAMe deba activar el Doble No Circula 1 de abril 2026. Así sería la restricción por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

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¿Cómo opera el No Circula mañana en CDMX y Edomex?

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula de mañana 1 de abril 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada miércoles, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplicará este miércoles 1 de abril en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

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