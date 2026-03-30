¿Cuánto se Paga de la Tenencia CDMX 2026 y Cuándo Es la Fecha Límite para Carros y Motos?

Si eres automovilista y aún no pagas la Tenencia 2026 en Ciudad de México (CDMX), debes saber que existe una fecha límite para obtener descuento del 100 por ciento. Por lo que de no hacer el pago en tiempo y forma, podrías desaprovechar este beneficio.

Así que para que una multa no te sorprenda, en N+ te decimos cuál es la fecha límite para que carros y motos cubran el monto de la Tenencia en CDMX, así como qué cantidad debes abonar si cumples con las condiciones para sólo pagar el refrendo 2026.

La medida está activa desde enero de este año, cuando la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) implementó una serie de beneficios fiscales para pagos del predial, el agua, y la tenencia vehicular en apoyo a la economía familiar.

De hecho, en una nota previa ya te explicamos cuándo vence el plazo para obtener el 100 por ciento de Descuento en la Tenencia 2026 en CDMX, aunque si tus placas son del Estado de México, te adelantamos cuánto tarda en verse reflejado el pago y cómo validarlo.

Video: ¿Cuándo es el Último Día para Pagar la Tenencia 2026 con Subsidio en CDMX y Edomex?

¿Cuánto se paga de Tenencia en CDMX este 2026? Costo actualizado para carros y motos

Ahora bien, a partir de este año se elevó el precio límite para que los vehículos obtengan el descuento. De modo que su costo, ya incluyendo el IVA, no debe exceder los 638 mil pesos, mientras que en el caso de las motos no debe ser mayor a 250 mil pesos.

Así, los carros o motos que cumplan dichas condiciones sólo deben cubrir el monto del refrendo 2026, es decir 760 pesos.

Así lo avala el artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México, tanto para personas físicas como morales sin fines de lucro. Es importante aclarar que no deben contar con adeudos de Tenencia de años anteriores y contar con Tarjeta de Circulación Vigente, o en su defecto hacer el pago por renovación.

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Paso a Paso para obtener Línea de Captura de la Tenencia 2026

Aún estás a tiempo para concluir con el pago de Tenencia CDMX 2026. A continuación te explicamos cómo puedes obtener la línea de captura para hacer el pago.

Entra a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de CDMX: https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/ Da clic en el apartado de "Tenencia" Coloca los dígitos de tu placa (sin espacios ni guiones) Selecciona el ejercicio 2026 Escribe el Captcha Da clic en "consultar"

¿Cuándo es la fecha límite para que carros y motos paguen la Tenencia en 2026?

Si aún no has hecho tu pago, apresúrate porque sólo hasta este martes 31 de marzo 2026 se puede obtener el descuento del 100% de descuento en la Tenencia CDMX 2026. Recuerda que puedes liquidar el total en línea, o en algunos de los 8,800 puntos de cobro disponibles, como bancos, tiendas de conveniencia y supermercados, entre otros.

A diferencia del Estado de México, donde el plazo es hasta el próximo 6 de abril de 2026.

Video: Calendario Verificación Vehicular Marzo Abril 2026 Vehículos Placas Circulación

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