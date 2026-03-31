Sarampión En México 2026: Suman 36 Muertes y Casi 15 Mil Contagios; Jalisco, Estado Más Afectado

El sarampión en México sigue en aumento y el país está a solo cuatro casos de llegar a los 15 mil contagios; además, se elevó la cifra de decesos a 36 en la República Mexicana, en plenas vacaciones de Semana Santa 2026, así lo reportó el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática de la Secretaría de Salud.

Estos números muestran que del 19 de marzo (13 mil 936 casos) al 31 de marzo (14 mil 986 casos) aumentaron en solo 12 días los mil 50 contagios de sarampión en todo México.

El más reciente informe de Salud menciona que Jalisco es el estado con más contagios y muertes en todo el país, al contabilizar 5 mil 617 casos y seis defunciones; en N+ te presentamos el reporte sanitario de cada entidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI