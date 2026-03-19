Suman casi 14 Mil Casos de Sarampión en México, Previo a Vacaciones de Semana Santa 2026
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El más reciente informe de Salud, reporta que Jalisco es el estado con más contagios en todo el país, al contabilizar 5 mil casos, en N+ te presentamos el reporte sanitario de cada entidad
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Los casos de sarampión en México siguen en aumento y el país está cerca de alcanzar los 14 mil contagios, a unos días de comenzar las vacaciones de Semana Santa.
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De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud del 19 de marzo de 2026, ya suman 13 mil 936 contagios en toda la República Mexicana y se mantiene en 35 el número de muertos desde 2025 al 2026, en los 32 estados distribuidos en 441 municipios.
- Destaca el estado de Jalisco, al posicionarse como la entidad con más contagios al contabilizar 5 mil 060 casos.
Estos números muestran que del 13 de marzo (13 mil 408) al 19 de marzo (13 mil 936) aumentaron 528 casos en seis días.
• Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 843 casos
• Le sigue el grupo de 25 a 29 años con mil 636 casos
• Y de 5 a 9 años con mil 623 casos
La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 68.17 casos por cada 100,000 habitantes.
¿Qué sucede en la CDMX en contagios?
En la Ciudad de México (CDMX) también siguen en aumento los contagios, tan solo de enero de 2025 a la fecha, se han confirmado 590 casos en la capital del país.
- A nivel nacional, la Ciudad de México se ubica en cuarto lugar en número de contagios, por debajo de Jalisco, con 5 mil 060, Chihuahua, 4 mil 532; y Chiapas, con 894.
Mapa de Contagios de Sarampión en México Hoy
- Jalisco 5, 060
- Chihuahua 4,532
- Chiapas 894
- Ciudad de México 590
- Michoacán 368
- Guerrero 353
- Sinaloa 341
- Sonora 281
- México 248
- Durango 205
- Puebla 185
- Colima 119
- Quintana Roo 104
- Tabasco 88
- Coahuila 63
- Baja California 47
- Nayarit 45
- Veracruz 44
- Querétaro 44
- Nuevo León 45
- Morelos 41
- Tlaxcala 39
- Oaxaca 29
- Zacatecas 23
- Yucatán 22
- Campeche 17
- San Luis Potosí 18
- Baja California Sur 18
- Hidalgo 17
- Aguascalientes 15
- Tamaulipas 12
- Guanajuato 11
Estos son estados con más defunciones por sarampión en México
En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México, se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con dos decesos, CDMX, un caso, Sonora y Durango con un caso cada estado.
En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán se ha registrado una muerte; en Tlaxcala, otra; en Jalisco, dos más; en la Ciudad de México, un muerto; Chiapas, un deceso; Durango, un muerto; Guerrero, un fallecimiento; y en Sinaloa, una muerte.
- Chihuahua, 21 muertes
- Jalisco, 4 muertes
- Durango, 2 muertes
- Sonora, 1 muerte
- Michoacán, 1 muerte
- Tlaxcala, 1 muerte
- CDMX, 2 muerte
- Chiapas, 1 muerte
- Guerrero, 1 muerte
- Sinaloa, 1 muerte
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Con información de N+
HVI