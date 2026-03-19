Suman casi 14 Mil Casos de Sarampión en México, Previo a Vacaciones de Semana Santa 2026

Los casos de sarampión en México siguen en aumento y el país está cerca de alcanzar los 14 mil contagios, a unos días de comenzar las vacaciones de Semana Santa.

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De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud del 19 de marzo de 2026, ya suman 13 mil 936 contagios en toda la República Mexicana y se mantiene en 35 el número de muertos desde 2025 al 2026, en los 32 estados distribuidos en 441 municipios.

Destaca el estado de Jalisco, al posicionarse como la entidad con más contagios al contabilizar 5 mil 060 casos.

Estos números muestran que del 13 de marzo (13 mil 408) al 19 de marzo (13 mil 936) aumentaron 528 casos en seis días.

• Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 843 casos

• Le sigue el grupo de 25 a 29 años con mil 636 casos

• Y de 5 a 9 años con mil 623 casos

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 68.17 casos por cada 100,000 habitantes.

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¿Qué sucede en la CDMX en contagios?

En la Ciudad de México (CDMX) también siguen en aumento los contagios, tan solo de enero de 2025 a la fecha, se han confirmado 590 casos en la capital del país.

A nivel nacional, la Ciudad de México se ubica en cuarto lugar en número de contagios, por debajo de Jalisco, con 5 mil 060, Chihuahua, 4 mil 532; y Chiapas, con 894.



Mapa de Contagios de Sarampión en México Hoy

Contagios por sarampión en México, 19 de marzo de 2026. Foto: Ssa

Jalisco 5, 060

Chihuahua 4,532

Chiapas 894

Ciudad de México 590

Michoacán 368

Guerrero 353

Sinaloa 341

Sonora 281

México 248

Durango 205

Puebla 185

Colima 119

Quintana Roo 104

Tabasco 88

Coahuila 63

Baja California 47

Nayarit 45

Veracruz 44

Querétaro 44

Nuevo León 45

Morelos 41

Tlaxcala 39

Oaxaca 29

Zacatecas 23

Yucatán 22

Campeche 17

San Luis Potosí 18

Baja California Sur 18

Hidalgo 17

Aguascalientes 15

Tamaulipas 12

Guanajuato 11

Estos son estados con más defunciones por sarampión en México

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Muertes reportadas por sarampión en México, 19 de marzo de 2026. Foto: Ssa

En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México, se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con dos decesos, CDMX, un caso, Sonora y Durango con un caso cada estado.

En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán se ha registrado una muerte; en Tlaxcala, otra; en Jalisco, dos más; en la Ciudad de México, un muerto; Chiapas, un deceso; Durango, un muerto; Guerrero, un fallecimiento; y en Sinaloa, una muerte.

Chihuahua, 21 muertes

Jalisco, 4 muertes

Durango, 2 muertes

Sonora, 1 muerte

Michoacán, 1 muerte

Tlaxcala, 1 muerte

CDMX, 2 muerte

Chiapas, 1 muerte

Guerrero, 1 muerte

Sinaloa, 1 muerte

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