Más de 200 Casos Confirmados de Sarampión en Puebla ¿Aún Puedes Vacunarte?

La alerta sanitaria sigue activa por los casos de sarampión registrados en todo México; En Puebla la Secretaría de Salud dio a conocer que se superaron los 200 contagios en estos últimos días de marzo.

En total son 17 municipios poblanos los que reportan con casos activos de esta enfermedad por lo que las autoridades exhortan a la población a no bajar la guardia y seguir las medidas preventivas.

Al corte de este 27 de marzo 2026, el reporte epidemiológico indica que en Puebla hay 201 casos confirmados de sarampión y 457 probables contagiados, de los cuales, 105 son hombres y 96 son mujeres; Cabe destacar que 198 casos fueron descartados y se encuentran bien de salud.

Medidas preventivas contra el sarampión

Las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud son las siguientes.

Vacunación conforme a la campaña vigente

Lavado frecuente de manos con agua y jabón

Estornudo de etiqueta (Tapando la boca con el brazo)

No automedicarse

Aucudir al Centro de Salud más cercano en caso de presentar algún síntoma.

¿Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en Puebla?

En Puebla existen más de 50 puntos donde puedes aplicarte la vacuna de sarampión totalmente gratis, para conocer la ubicación y horarios del punto de vacunación más cercano para ti puedes ingresar a la plataforma ¿Dónde me vacuno?, ahí deberás seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para que te arroje esa información.

En este mapa interactivo podrás ubicar de forma más visual los lugares donde están vacunando actualmente, o bien, puedes acceder a la herramienta digital del IMSS Bienestar para conocer el Centro de Salud que esté más cerca de ti.

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¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Recuerda que detectar los primeros síntomas del sarampión son claves para evitar que la enfermedad se agrave, además, este virus puede atacar en todas las edades, sin embargo, los niños son más vulnerables.

Fiebre alta

Tos y escurrimiento nasal

Conjuntivitis (ojos rojos)

Pequeñas manchas blancas en la boca

Erupción cutánea rojiza

Sarampión en México: ¿Cómo se Transmite y Cuáles son los Síntomas?

Los síntomas aparecen entre 7 y 14 días tras la exposición, sin embargo, es importante monitorearse si estuvo en contacto con alguien contagiado.

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Con información de N+

MCS