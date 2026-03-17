Confirman Segundo Caso de Gusano Barrenador en Humanos en Puebla; Larva Infecta a una Mujer

La Secretaría de Salud confirmó que Puebla registra un segundo caso de infección por gusano barrenador en humanos; Esta vez se trata de una mujer de 69 años.

La dependencia estatal informó que es una mujer de la tercera edad con padecimiento de comorbilidades y cuyo domicilio se ubica en el municipio de Vicente Guerrero. La paciente recibe atención médica en el Hospital Integral de Coxcatlán del IMSS- Bienestar.

Suman dos casos de miasis por gusano barrenador en humanos en Puebla

Este es el segundo caso de gusano barrenador en humanos que se reporta en menos de una semana en el estado de Puebla, el primero fue el de un hombre de 81 años también originario de Vicente Guerrero quien actualmente es atendido en el Seguro Social.

Primer Caso de Gusano Barrenador en Puebla: Fue Hospitalizado en un Hombre de 81 Años

Personal de la Secretaría de Salud realizó visitas domiciliarias para detectar lesiones o larvas en animales, también realizaron jornadas de Vacunación Antirrábica en la zona.

Es importante saber que esta infección tiene cura y cuenta con tratamiento médico, sin embargo, es fundamental detectarla y atenderla de manera oportuna.

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¿Qué es la miasis por gusano barrenador en humanos?

La miasis por gusano barrenador, también conocida como gusaneras, es una infección causada por las larvas de moscas como la cochliomyia hominivorax, que se alimentan de tejido vivo en heridas abiertas de mamíferos, incluyendo a los seres humanos.

Esa larva se presentó inicialmente en ganados, pero actualmente está afectado a las personas quienes tienen heridas o tejidos abiertos y tuvieron contacto con algún animal infectado. Es importante saber que este gusano es capaz de causar daño severo en cuestión de días, si no se detecta y trata a tiempo.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Vacunología, esta infección actua de la siguiente manera.

Las moscas depositan sus huevos en heridas abiertas

En 24 h nacen las larvas que comienzan a devorar tejido

En 4 a 8 días caen al suelo para convertirse en moscas adultas

Pueden causar infecciones graves e incluso la muerte en casos no tratados

Para prevenir la infección por el gusano barrenador en humanos debes revisar y tratar inmediatamente cualquier herida, controlar el contacto con animales y fortalecer medidas de bioseguridad.

Refuerzan control sanitario en Puebla ante incremento de casos de gusano barrenador

Ante los casos de gusano barrenador en Puebla, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reforzó el control sanitario contra la presencia de larvas en ganado.

La estrategia comprende la colocación de 2 mil trampas para mosca cochliomyia hominivorax, el despliegue de brigadas de veterinarios, así como la atención y contención de los casos registrados.

Personal de la dependencia realiza capacitaciones a productores ganaderos de todo el estado, principalmente en la Sierra Negra; Además, se instalarán 3 mil trampas adicionales con el fin de fortalecer el control y mejorar la zona de contención para evitar la dispersión de la plaga en otras regiones del país.

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Con información de N+

MCS