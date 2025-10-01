Confirman Más de 15 Casos de Gusano Barrenador en Sierra Negra de Puebla

En la Sierra Negra de Puebla fueron identificados 17 casos de gusano barrenador, por lo que han desplegado seis brigadas de médicos veterinarios del estado y seis de la federación para hacer barridos de muestreo.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, precisó que desde agosto se registró el primer infectado y los activos actualmente se encuentran en tres municipios de esta región: San Sebastián Tlacotepec, Molcaxac y Tepeaca; no obstante, descartó crisis dentro del sector.

Gobierno de Puebla atiende casos de gusano barrenador en Sierra Negra de Puebla

De acuerdo con Altamirano, la dependencia a su cargo ya está atendiendo los casos de gusano barrenador hallados en los tres municipios antes mencionados de la Sierra Negra, junto con profesionales acreditados.

No es un tema de alarma, ¿por qué? Porque nosotros estamos revisando con profesionales acreditados y estamos atendiendo el tema.

Recordó que en la entidad poblana hay cerca de medio millón de cabezas de ganado bovino, por lo que descarta la existencia de una crisis, además de anunciar que ya se está trabajando el tema de los ejemplares infectados con el gobierno federal.

En Puebla tenemos casi medio millón de cabezas de ganado bovino, pero 17 casos, por supuesto que no representa absolutamente nada; claro, no podemos ser omisos porque, finalmente, es una situación que se está manejando y se está trabajando con la federación.

Se detectaron casos de gusano barrenador en San Sebastián Tlacotepec, Molcaxac y Tepeaca. Foto: Pexels | Ilustrativa

Invierten en Puebla 20 millones de pesos en medicamentos contra el gusano barrenador

La funcionaria reveló que el Gobierno del Estado destinó 20 millones de pesos para comprar medicamentos, uno de prevención y otro de atención para aplicar a los animales contagiados a fin que cicatricen las heridas.

También aumentarán los puntos de verificación de 10 a 18 para blindar la entidad de la plaga del gusano barrenador.

