Este jueves 25 de septiembre de 2025, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos de América (EUA), aseguró que México no ha establecido protocolos adecuados para frenar la propagación del gusano barrenador del ganado.

Desafortunadamente, lo que encontramos es que México no ha aplicado los controles adecuados de movimiento de ganado en las regiones infectadas y no está poniendo las trampas volantes diariamente como prometió, lo que dificulta nuestras capacidades de detección en tiempo real. Esto es inaceptable.

Así lo dijo la funcionaria estadounidense, en una señal de tensión entre los dos países mientras enfrentan la marcha de la plaga hacia el norte.

Gusano barrenador se acerca a la frontera

Así, la secretaria Brooke Rollins culpó de la reciente detección de gusano barrenador del ganado a menos de 113 kilómetros de la frontera con Estados Unidos al hecho de que México no haya frenado los movimientos de ganado, según dijo.

Y reiteró que el país no ha tendido las trampas para moscas destinadas a reducir la población silvestre de moscas del gusano barrenador del ganado, que lo infestan y pueden matarlo.

Agregó que la reapertura de la frontera al comercio de ganado está supeditada al cumplimiento total de los protocolos de vigilancia acordados.

Lo que debes saber del gusano barrenador

La mosca del gusano barrenador busca heridas frescas para depositar sus huevos e incluso es capaz de detectar las moléculas del olor de la sangre. Y entonces comienza su ciclo que consta de cuatro etapas:

La hembra deposita los huevos sobre una herida abierta de un animal vivo de sangre caliente De los huevos surgen larvas que se alimentan del tejido vivo del animal: En esta fase se les conoce como “gusano barrenador del ganado” Cuando se desarrollan caen al suelo, se entierran y se convierten en pupas Emergen como moscas adultas listas para reproducirse

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mosca Cochliomyia hominivorax es la que deposita sus huevos en heridas abiertas, de donde emergen larvas que se alimentan de los tejidos vivos.

Es una mosca con característico color verde o azul metálico

Puede volar hasta 10 kilómetros

En climas áridos incluso puede recorrer entre 20 y 30 kilómetros en busca de un huésped

Tiene adaptación suficiente en climas tropicales y subtropicales

Esta mosca puede confundirse con especies carroñeras, como las “panteoneras”, porque son de un color similar, pero éstas se alimentan de tejidos muertos.

