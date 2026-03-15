Se Confirma el Primer Caso de Gusano Barrenador en Puebla en un Hombre de 81 Años

La Secretaría de Salud Federal confirmó el primer caso en Puebla de gusano barrenador en personas. Se trata de un hombre de 81 años de edad del municipio de Vicente Guerrero y quien presenta una lesión en la boca, el cual está hospitalizado.

Esta especie se alimenta del tejido vivo de los mamíferos. La plaga representa una grave amenaza para la salud del ganado y, en algunos casos, también puede afectar a los humanos.

Confirman Primer Caso Humano de Gusano Barrenador en Puebla; Hombre de 81 Años Hospitalizado

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Primer caso de gusano barrenador en Puebla fue detectado en Vicente Guerrero

Los síntomas en humanos incluyen dolor intenso, sensación de movimiento, picazón, secreción con mal olor y la visualización directa de larvas en heridas abiertas o mucosas.

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato a una clínica si presenta síntomas, especialmente si ha tenido una herida expuesta en zonas con reportes de la plaga.

Recuerde que la miasis tiene cura si se detecta a tiempo; el tratamiento implica la extracción de todas las larvas.

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Con información de N+

JAPR