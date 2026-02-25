Suman 19 Casos Confirmados de Gusano Barrenador en San Luis Potosí

Autoridades del sector agropecuario confirmaron que en San Luis Potosí se han registrado 19 casos de gusano barrenador, concentrados principalmente en municipios de la Huasteca potosina.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Díaz Salinas, informó que existe una alerta permanente ante la posibilidad de que los casos continúen en aumento, por lo que se mantienen acciones de vigilancia y atención inmediata.

¿Dónde detectaron los casos de Gusano Barrenador?

Precisó que los nuevos casos detectados en los últimos días se presentaron en los municipios de El Naranjo y Tamasopo, mismos que ya fueron atendidos y curados oportunamente. Destacó que, hasta el momento, no ha sido necesario el sacrificio de ganado derivado de esta situación.

El funcionario recordó que la mosca responsable del gusano barrenador no solo afecta al ganado, sino también a mascotas. De hecho, el primer caso confirmado en la entidad se registró a principios de enero en un perro.

Las autoridades reiteraron el llamado a productores y población en general a reportar cualquier herida sospechosa en animales para su atención inmediata y evitar la propagación de la plaga.

