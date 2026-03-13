Muere Perro con Gusano Barrenador en Tampico; Activan Cerco Sanitario

El caso de gusano barrenador en el municipio de Tampico se registró en la colonia Vicente Guerrero, sector que colinda con el norte de Veracruz. La dirección de Ecología de Tampico, dio a conocer que se trata de un caso en una mascota, la cual no recibió la atención médica correcta por sus dueños.

"Sí es un perrito; el perrito lo contrajo ahí en la patita. Estuvo malherido, no le dieron las atenciones necesarias, no le hicieron sus curaciones, ya padecía moquillo también y, bueno, se le complicó todo su esquema y falleció". Yahaira Sarahí Cruz Aguilar, Directora de Ecología Tampico

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Personal de SENASICA, Jurisdicción Sanitaria, así como integrantes de Ecología, recorrieron la colonia Vicente Guerrero y alrededores a fin de descartar más casos.

"Bueno, el cerco sanitario ya lo estuvimos trabajando el día de hoy en la mañana, saliendo de la reunión que se tuvo con jurisdicción sanitaria, te comento, nos fuimos a hacer el cerco sanitario en la Vicente Guerrero y la Moscú". Yahaira Sarahí Cruz Aguilar, Directora de Ecología Tampico

Caso de Gusano Barrenador en un Perro de Tampico

El hallazgo fue registrado el pasado 10 de marzo en un canino, en el marco de la vigilancia epidemiológica correspondiente a la semana número 10 de 2026.

"Los invitamos mucho a los ciudadanos, y más que sean responsables, que si ven una herida, le compren el talquito o los lleven; tenemos las jornadas, los pueden llevar a las jornadas. En las jornadas que tenemos nosotros de ecológicas y antirrábicas, ahí les damos las atenciones veterinarias gratuitas". Yahaira Sarahí Cruz Aguilar, Directora de Ecología Tampico

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