Árbol Gigante Cae Sobre Dos Camionetas en Tampico; Reportan Una Persona Lesionada

Cae enorme árbol sobre dos unidades y una vivienda; los hechos ocurrieron en la Avenida Faja de Oro con Lomas de Rosales, ubicada en Tampico. De acuerdo a la información, la camioneta de redilas iba transitando cuando el árbol cae sobre la unidad; también afectó a una camioneta estacionada, dejando cuantiosos daños materiales.

En la camioneta de redilas abordaban dos personas que lograron salir del vehículo. Al lugar arribó Cruz Roja para auxiliar a los afectados; minutos más tarde se determinó que no tuvieron lesiones de consideración.

Lesionados Luego de Caer Enorme Árbol en Tamaulipas. Foto: N+

Inician Trabajos para Remover Enorme Árbol en Tampico

El personal de bomberos se encuentra talando poco a poco el árbol; por otro lado, Tránsito y Vialidad acordonó la zona para los trabajos de investigación y evitar incidentes.

