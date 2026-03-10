Fiscalía Informa Avances Sobre Caso de Abuso a Residentes en Hospital Infantil de Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que existen datos de prueba suficientes para solicitar la vinculación a proceso del hombre detenido por su presunta participación en la agresión contra médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas, ocurrida a finales de 2025.

El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que durante las últimas semanas se integraron diversos actos de investigación que permitieron primero obtener la orden de aprehensión y posteriormente sustentar la prisión preventiva contra el imputado.

Nota relacionada: Investigan Presunto Abuso Contra Dos Residentes en Hospital Infantil de Ciudad Victoria

De acuerdo con la Fiscalía, entre los elementos recabados se encuentran videograbaciones del hospital, análisis de cámaras del sistema estatal de seguridad pública, así como dictámenes periciales en criminalística, fotografía y planimetría, además de estudios técnicos para la identificación de la persona investigada.

El titular de la dependencia subrayó que las videograbaciones no son el único elemento de prueba, ya que la carpeta de investigación incluye diversos análisis técnicos y periciales que, en conjunto, sustentan la acusación presentada ante el juez.

Asimismo, advirtió que parte de la información difundida en redes sociales no corresponde a datos oficiales de la investigación, por lo que pidió evitar especulaciones mientras avanza el proceso.

La audiencia para definir la situación jurídica del detenido está programada para este miércoles, cuando el juez de control determinará si los elementos presentados por la Fiscalía son suficientes para vincularlo a proceso.

Fiscalía mantiene bajo custodia a un presunto responsable de agredir a dos médicas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene bajo custodia a Fernando “G”, señalado como probable responsable de la agresión denunciada por dos médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas.

El joven ya compareció ante la autoridad investigadora y, de acuerdo con la información disponible, podría ser presentado formalmente para la imputación correspondiente. También se informó que días antes había circulado un boletín de búsqueda en el que se le reportaba como desaparecido.

Según los datos dados a conocer, Fernando “G” había estado anteriormente involucrado en un caso por abuso sexual y fue liberado el pasado 17 de diciembre de 2025. Mientras avanzan las investigaciones, los padres del detenido han señalado públicamente que su hijo es inocente y consideran que la acusación en su contra es injusta.

