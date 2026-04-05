AICM Recomienda Anticipar Llegada por Posibles Afectaciones de Paro Nacional de Transportistas

Ante el paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAD) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) advirtieron sobre posibles afectaciones en los accesos a la terminal aérea este lunes, debido a manifestaciones previstas en distintos puntos del país.

El aeropuerto capitalino informó que estas movilizaciones podrían complicar el traslado de pasajeros hacia las terminales, por lo que emitió una serie de recomendaciones para evitar contratiempos. Entre ellas, destaca anticipar la llegada con suficiente tiempo antes del vuelo.

Para viajes internacionales, el AICM sugiere presentarse con al menos tres horas de anticipación, mientras que para vuelos nacionales se recomienda arribar con un mínimo de dos horas previas a la salida programada.

Asimismo, recordó a los usuarios que existen alternativas para facilitar su llegada, como los estacionamientos ubicados en Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca, así como dos opciones adicionales en la Terminal 2. También se puede optar por diversos medios de transporte público que conectan con el aeropuerto.

Las autoridades aeroportuarias exhortaron a los pasajeros a mantenerse informados sobre el estatus de sus vuelos directamente con sus aerolíneas, ante cualquier posible ajuste derivado de las movilizaciones.

El paro nacional anunciado por transportistas y organizaciones del campo contempla bloqueos en carreteras y puntos estratégicos, lo que podría generar congestionamientos viales y retrasos en distintas regiones, incluida la capital del país.

Historias recomendadas: