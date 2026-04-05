Autopista México-Cuernavaca Sigue Saturada: Accidente, Lluvia y Granizo Complican el Tránsito

La autopista México-Cuernavaca sigue con intensa carga vehicular la noche de este domingo 5 de abril con dirección a la Ciudad de México, mientras un accidente, la lluvia y el granizo complican más el regreso de vacacionistas de Semana Santa.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) emitió un aviso poco antes de las 22:00 horas, donde registró la situación y solicitó a los automovilistas que disminuyeran su velocidad.

"#AutMéxicoCuernavaca, continúa #lluvia y #granizo, así mismo, la carga vehicular intensa en dirección CDMX, por periodo vacacional. Se recomienda a la ciudadanía disminuir su velocidad y manejar con precaución", pidió.

Hay granizo acumulado sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura de San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan, CDMX; hay gran afluencia de vehículos con dirección a la caseta de cobro.



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Las precipitaciones ya no eran tan intensas hasta las 22:30 horas, pero el avance es lento, al menos en la zona de San Miguel Ajusco. Ahí, el granizo se acumuló y empezó a volverse líquido, afectando la vialidad.

Aproximadamente de 40 a 45 vehículos ingresaban por minuto en la caseta, de acuerdo con reportes proporcionados a este medio.

Video: Tres Muertos Tras Caída de Árbol sobre Auto en Carretera Federal México-Cuernavaca.

Cierre de la carretera libre

Poco antes de las 21:00 horas, la Guardia Nacional informó que la carretera libre México-Cuernavaca se encuentra totalmente cerrada por la caída de un árbol, por lo que sugirió tomar la Autopista México-Cuernavaca, que ya registra una gran carga.

"#TomePrecauciones en #Cuernavaca se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial, cerca del km 064+000 de la carretera Libre México - Cuernavaca. Se orienta a la ciudadanía #rutaalterna Autopista México - Cuernavaca", publicó.

En un recorrido de N+ se han podido observar diversas unidades, desde camiones de carga, motociclistas y vehículos particulares.

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