Muere en Bombardeos Jefe de Inteligencia de Guardia Revolucionaria de Irán.

Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron a Seyed Majid Khaedmi, jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, confirmó el cuerpo militar del régimen teocrático este lunes 6 de abril.

"El general Majid Jademi, el poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista (...) hoy al amanecer", afirmaron los Guardianes de la Revolución en su canal de Telegram.

Los medios estatales confirmaron el fallecimiento.

"El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) confirmó la muerte del mayor general Seyed Majid Khaedmi, jefe de su Organización de Inteligencia", señaló la agencia IRNA.

Poco después, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la baja registrada en un ataque contra Teherán, asegurando que se trataba de "uno de los tres altos mandos de la organización".