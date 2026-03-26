Murió Comandante Naval Iraní que Lideró Bloqueo en Estrecho de Ormuz, Anuncia Israel.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este jueves que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraní que lideró el bloqueo al estrecho de Ormuz.

"La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval", dijo Katz en un video.

"El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado", añadió.

El ministro de Defensa israelí manifestó que el asesinato de Tangsiri es igualmente una "noticia importante" para sus socios estadounidenses: "Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu", recalcó.

Desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, Israel ha anunciado la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Video: Israel y EUA Destruyen Buques de la Armada Iraní en el Mar Caspio y en el Estrecho de Ormuz.

Irán afirmó a inicios de la semana que permitiría el paso de embarcaciones consideradas “no hostiles” por el estrecho de Ormuz.

Fichado por Estados Unidos

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Tangsiri estuvo a cargo de supervisar pruebas de drones y misiles de crucero de la Armada, lo que derivó en sanciones en su contra en 2019 y nuevamente en 2023.

Además, encabezó el consejo directivo de una empresa dedicada a fabricar y evaluar drones para la armada, según esa dependencia. La capacidad de Irán para influir en el tránsito por el estrecho se ha sustentado, en parte, en el uso de drones de ataque.

Esta nueva operación israelí se produce después de que desde comienzos de esta semana Estados Unidos e Irán hayan iniciado algunos contactos a través de intermediarios para poner fin al conflicto que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero al atacar a la nación persa.

No obstante, mientras el Gobierno de Trump asegura que Irán ansía un acuerdo, el Ejecutivo iraní ha rechazado un primer plan estadounidense para la tregua y niega mantener negociaciones formales con Estados Unidos.

Desde esta madrugada, y teniendo en cuenta solo el centro de Israel y el área de Jerusalén, Irán ha lanzado siete andanadas de misiles contra suelo israelí.

Por su parte, Israel ha exteriorizado su intención de continuar bombardeando con intensidad objetivos e infraestructura crítica iraní, más allá de que se produzcan intercambios entre Teherán y Washington.

¿Dónde fue el ataque?

Medios israelíes como Haaretz, Times of Israel o The Jerusalem Post habían informado antes, citando a un funcionario israelí en condición de anonimato, que Tangsiri fue abatido en la ciudad portuaria de Bandar Abás; en el estratégico estrecho de Ormuz, por el que circula el 20 % del petróleo a nivel mundial.

Algunos periódicos iraníes también habían reportado previamente un ataque en Bandar Abás, pero sin aportar más información sobre quién lo habría ejecutado o qué líderes de la nación persa se habrían visto afectados.

La última publicación en X por parte de Tangsiri, en cuya biografía en esta red social puede leerse "El golfo Pérsico es nuestro hogar", es del pasado martes.

En ese 'post' recalcaba que "el paso de cualquier embarcación por esta vía fluvial (el estrecho de Ormuz) requiere de la plena coordinación con la autoridad marítima de Irán".

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado para sus "enemigos" desde el comienzo de la guerra, aunque ha permitido el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India.

Este cierre ha elevado los precios del petróleo, dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra el paso; a lo que el país persa se ha negado

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Con información de Agencias