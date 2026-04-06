Irán Envía a Estados Unidos Propuesta para Poner Fin a la Guerra: ¿Qué Dice Trump?

Irán envió a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra, iniciativa que fue recibida, confirmó hoy, 6 de abril de 2026, la Casa Blanca, pero qué va a pasar con el conflicto en Medio Oriente. Aquí te decimos cuál es la postura del presidente estadounidense Donald Trump.

La agencia estatal IRNA informó que Irán envío la iniciativa a Estados Unidos, a través de Pakistán, y consta de 10 puntos, entre los que destacan:

El fin de las hostilidades en la región.

Un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz.

El levantamiento de las sanciones.

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Estados Unidos ya había entregado un plan de alto al fuego a Irán

Hace dos semanas, Estados Unidos entregó a Irán una propuesta de 15 puntos, a través de Islamabad, que fue calificada como excesiva.

Irán rechazó “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”, según la agencia IRNA.

La contrapropuesta iraní se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó de nuevo a Irán con desatar "el infierno cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz, a las 20:00 horas del martes 7 de abril de 2026, hora de Washington, cuando posiblemente ataque infraestructuras energéticas y puentes.

Trump aseguró -en una entrevista a la cadena Fox News- que se ve capaz de lograr un acuerdo con Irán a tiempo.

De acuerdo con Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores están debatiendo los términos de un posible alto al fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, desde el 28 de febrero de 2026.

Sin embargo, Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, afirmó este lunes que Irán no negociará con Estados Unidos bajo la presión de los ultimátums de Trump.

Un alto al fuego no “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen", mencionó el funcionario quien agregó que “nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”.

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Trump, sin preocupación por posibles crímenes de guerra

De acuerdo con la Casa Blanca, Estados Unidos recibió la propuesta de Irán, sin embargo, Trump “no la validó” y este lunes, el presidente republicano afirmó que no está "preocupado" si su país comete crímenes de guerra, cuando posiblemente ataque las plantas energéticas de Irán.

Sobre la propuesta de Irán, Trump dijo que es "significativa", pero "no es suficientemente buena".

El mandatario consideró que Irán y los negociadores hicieron una “propuesta importante, un paso significativo. (...) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo".

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Con información de N+ y agencias.

RMT