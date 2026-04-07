Ante Amenaza de Trump, Irán Pide a Jóvenes Formar Cadenas Humanas en Plantas Energéticas

El viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi, pidió a los jóvenes formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas en todo Irán.

El funcionario lanzó esta campaña luego de la amenaza de Donald Trump de atacar las centrales eléctricas si el régimen no abre el estrecho de Ormuz.

La campaña Jóvenes de Irán por un mañana brillante se llevará a cabo a primera hora de la tarde iraní para “escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo", informó Rahimi.

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El objetivo de dicha convocatoria es que los jóvenes se unirán para decirle al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra.

Según Alireza Rahimi, deportistas, estudiantes, artistas y activistas formarán parte de la medida, apenas horas antes de que termine el ultimátum de Trump.

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Plantas eléctricas y puentes

Ante tal campaña, figuras de la cultura iraní comenzaron a colocarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes ante las amenazas de Trump de "desatar el infierno".

Entre ellos destacan el músico iraní Ali Gamsari quien se instaló ayer cerca de la en la central eléctrica de Damavand, la mayor del país, “con el objetivo de evitar ataques contra las infraestructuras de Irán”.

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El también cantante Benyamin Bahadori pasó la noche en el puente Tabiat de Teherán, y anunció que lo hará también esta noche, dado que Trump también amenazó con destruir puentes.

A unas horas de que se cumpla el tiempo, la agencia estatal IRNA informó que el régimen presentó una propuesta, misma que el mandatario estadounidense señaló que no era suficiente.

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Con información de EFE

ICM