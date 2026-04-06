Donald Trump Sostiene Llamada con Astronautas de la Misión Artemis II que Sobrevolaron la Luna

Donald Trump sostuvo una llamada con los astronautas de la misión Artemis II. Cerca de las 8:35 de la noche, hora de México, el presidente de Estados Unidos se puso en contacto con la tripulación de la nave Orión, que dio la vuelta alrededor de la Luna.

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Donald Trump saluda a astronautas de la misión Artemis II

La llamada fue anunciada por Jared Isaacman, administrador de la NASA, quien dijo a los astronautas que tenían un huésped especial esta noche. Tras recibir el micrófono, Donald Trump les felicitó por su actuación:

“Hoy han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos esté orgulloso”.

Y añadió:

“No hay nada como lo que ustedes han hecho, sobrevolando la Luna por primera vez en más de 50 años y rompiendo el anterior récord de la mayor distancia del planeta Tierra”.

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El presidente de Estados Unidos también dijo que esta misión espacial demostraba el renovado poderío de su país:

“Estados Unidos ha vuelto y ha vuelto de muchas formas más fuerte”.

Donald Trump pregunta a astronautas qué momento les emocionó más

Acto seguido, Donald Trump les preguntó cuál fue el momento más inolvidable de este viaje. Al respecto, Reid Wiseman, comandante de la misión, declaró que fue emocionante sobrevolar la cara posterior de la Luna:

“Tuvimos vistas que ningún humano había visto antes, ni siquiera los del Apolo [13]”.

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El astronauta también mencionó la experiencia de observar la corona del Sol durante el eclipse que presenciaron en la tarde en la última parte del sobrevuelo a la Luna. Por su parte, la astronauta Christina Koch, quien entregó un emotivo mensaje tras recuperar comunicación con la Tierra, respondió a la pregunta de Donald Trump:

“Creo que uno de los mayores puntos fue salir de la cara oculta de la Luna y vislumbrar la Tierra tras haber estado sin comunicación por 45 minutos, eso te recuerda qué lugar tan especial tenemos”.

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Victor J. Glover, primer persona afroamericana en sobrevolar la Luna, mencionó que hizo una pequeña oración cuando la nave Orión perdió comunicación con la Tierra, pero continuó su trabajo.

Después, Jeremy Hansen, enviado de la Agencia Espacial Canadiense, elogió “el liderazgo” de Donald Trump en exploración espacial. El republicano respondió que habló sobre el viaje con el primer ministro Mark Carney y dijo que el astronauta era “muy valiente”.

La conversación se interrumpió brevemente debido a un retraso en la señal, a lo que Reid Wiseman preguntó si estaban aún en la línea. Donald Trump respondió que “él sí estaba”, lo que provocó risas entre los presentes. El presidente mencionó que recibirá a los astronautas en la Oficina Oval.

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