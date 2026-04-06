Artemis II: Nave Orión Recupera Comunicación con la NASA y Envía Emotivo Mensaje

La cápsula Orión ha perdido comunicación con la Tierra. En este momento, los astronautas de la misión Artemis II se encuentran en la cara oculta de la Luna, donde no llega la conexión por radio con Houston.

Se espera que la pérdida de comunicación con la nave Orión dure menos de una hora.

con la nave dure menos de una hora. La NASA aseguró que es la primera vez en más de 50 años en que un grupo está genuinamente aislado de toda posible conexión con el resto de la humanidad.

aseguró que es la primera vez en más de 50 años en que un grupo está genuinamente aislado de toda posible con el resto de la humanidad. La comunicación con Orión se recuperó tras cuarenta minutos.

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¿Por qué se perdió contacto con la misión Artemis II?

Para comunicarse con los astronautas, la NASA emplea la Red del Espacio Profundo, un conjunto de antenas gigantes de radio, que se ubican en tres puntos del planeta: Australia, España y Estados Unidos.

Pese al amplio rango que abarca este sistema de comunicación, sus señales de radio no alcanzan el extremo detrás de la Luna. Se espera que la conexión con el Centro Espacial Johnson, en Houston, se retome en menos de una hora.

Previamente, la NASA informó que la desconexión tendrá una duración aproximada de entre 30 a 50 minutos. Durante este lapso, la tripulación grabará sus observaciones en tiempo real, además tomarán fotografías y videos de la cara oculta de la Luna.

La NASA anticipa que las observaciones de los astronautas se vinculen más tarde con las imágenes exactas que hayan obtenido. Momentos antes de perder la conexión con la Tierra, la tripulación a bordo de la cápsula Orión envió el siguiente mensaje:

“A todos los que están allá abajo, en la Tierra y alrededor de la Tierra, los amamos desde la Luna”.

Tras la perdida de la conexión, la vocera de la NASA Leah Cheshier Mustachio informó:

“Esperamos retomar comunicación con ellos en 40 minutos. Esto había sido anticipado, debido a que la nave está fuera de nuestra vista directa detrás de la Luna”.

La funcionaria de la NASA añadió que en más de 50 años ningún humano había estado genuinamente aislado del resto del planeta como lo están ahora los tripulantes de Artemis II:

“Es la primera vez en más de 50 años en que hay humanos completamente incomunicados por cualquier persona en la Tierra. Sin importar qué tan lejos o recluidos estén, podemos llegar a cualquiera que viva en la Tierra. Pero mientras la tripulación viaja detrás de la Luna es simplemente imposible hacer contacto con ellos”.

Los humanos que más lejos han estado de la Tierra miran la Luna como nunca antes

A lo largo del sobrevuelo, la tripulación se ha encontrado a una distancia de entre 6 mil 400 y 9 mil 700 kilómetros de la superficie lunar. Según explicó la NASA, en este momento la Luna debe verse para los astronautas del tamaño de una pelota de basquetbol sostenida con el brazo extendido.

Se anticipa que el eclipse que ahora atraviesa la nave Orión termine hacia las 7:32 de la noche, hora de México. La NASA ha señalado que en este trayecto los astronautas habrán de observar regiones de la Luna que ni siquiera los astronautas de la misión Apolo 13 alcanzaron a ver.

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Momentos después de que los tripulantes de la Artemis II se conviertan en la los humanos que más lejos han estado de la Tierra, Jenni Gibbons, responsable de la comunicación con la Orión, dijo a los astronautas:

“Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están superando esa frontera”.

En una publicación hecha en X, antes Twitter, Jared Isaacman, administrador de la NASA, declaró:

“Artemis II ha alcanzado su distancia máxima de la Tierra. En la cara oculta de la Luna, a 406 mil 771 kilómetros de distancia, Reid, Victor, Christina y Jeremy han viajado más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en la historia y ahora inician su viaje de regreso a casa”.

El funcionario añadió que los astronautas deseaban que esta misión demostrará las capacidades de Estados Unidos para “lograr lo casi imposible y cambiar el mundo”. Y añadió una felicitación a los tripulantes y el equipo que les ha apoyado en tierra:

“Enhorabuena a esta increíble tripulación y a todo el equipo de la NASA, a nuestros socios internacionales y comerciales, pero esta misión no habrá terminado hasta que estén a salvo con sus paracaídas, amerizando en el Pacífico”.

NASA recupera contacto con Orión

Aproximadamente 40 minutos después de haber perdido conexión, la NASA volvió a recibir señales desde la nave Orión. Según informó la agencia espacial, este momento también marcaba de forma técnica el inicio del regreso a la Tierra para la tripulación.

Es increíble volver a escucharles”, dijo Christina Koch durante la reconexión. La astronauta añadió un mensaje sobre el futuro de la exploración espacial y la importancia irrenunciable de la Tierra:

“Habremos de explorar, de construir, de hacer naves una y otra vez, conduciremos róver, impulsaremos la industria, habremos de inspirar. Pero, al final, siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos a nostros”.

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