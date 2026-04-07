Israel Se Suma a Trump: Advierte a Iraníes No Viajar en Trenes por Seguridad
N+
El ejército israelí advirtió a los iraníes que eviten viajar en trenes durante todo el día del martes 7 de abril, lo que probablemente apunta a ataques previstos contra la red ferroviaria
COMPARTE:
El ejército israelí instó este martes por la mañana, tiempo local, a los iraníes a que eviten viajar en trenes durante todo el día, en un mensaje publicado en X que prevé futuros ataques contra la red ferroviaria de la república islámica.
"Estimados ciudadanos, por su seguridad, les rogamos que se abstengan de utilizar los trenes o de viajar en tren en todo el país desde ahora y hasta las 21:00, hora de Irán", escribieron las fuerzas militares israelíes en su cuenta en persa.
"Su presencia en los trenes y cerca de las vías férreas pone en peligro su vida", añade el mensaje.
La publicación se realizó a las 23:20 horas del lunes 6 de abril, tiempo del centro de México, cuando en Teherán ya eran las 8:50 horas del martes 7 de abril. La restricción sería hasta las 17:30 GMT, 11:30 horas de CDMX.
Esto se sumó a las amenazas del presidente Donald Trump, quien la mañana del lunes fijó un nuevo ultimátum para que el régimen teocrático reabra el estrecho de Ormuz o de lo contrario, desataría el infierno.
‼️ هشدار فوری به استفادهکنندگان و مسافران قطارها در کشور ایران.— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 7, 2026
⭕️ شهروندان گرامی، به منظور امنیت شما، خواهشمندیم از این لحظه تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، از استفاده و سفر با قطار در سراسر ایران خودداری نمایید.
⭕️ حضور شما در قطارها و در مجاورت خطوط راهآهن جانتان را به خطر می… pic.twitter.com/Fm3BAAEFra
ASJ