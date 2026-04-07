Israel Se Suma a Trump: Advierte a Iraníes No Viajar en Trenes por Seguridad

El ejército israelí advirtió a los iraníes que eviten viajar en trenes durante todo el día del martes 7 de abril, lo que probablemente apunta a ataques previstos contra la red ferroviaria

Israel Se Suma a Trump: Advierte a Iraníes No Viajar en Trenes por Seguridad.

Foto: Reuters.

El ejército israelí instó este martes por la mañana, tiempo local, a los iraníes a que eviten viajar en trenes durante todo el día, en un mensaje publicado en X que prevé futuros ataques contra la red ferroviaria de la república islámica.

"Estimados ciudadanos, por su seguridad, les rogamos que se abstengan de utilizar los trenes o de viajar en tren en todo el país desde ahora y hasta las 21:00, hora de Irán", escribieron las fuerzas militares israelíes en su cuenta en persa.

"Su presencia en los trenes y cerca de las vías férreas pone en peligro su vida", añade el mensaje.

La publicación se realizó a las 23:20 horas del lunes 6 de abril, tiempo del centro de México, cuando en Teherán ya eran las 8:50 horas del martes 7 de abril. La restricción sería hasta las 17:30 GMT, 11:30 horas de CDMX.

Esto se sumó a las amenazas del presidente Donald Trump, quien la mañana del lunes fijó un nuevo ultimátum para que el régimen teocrático reabra el estrecho de Ormuz o  de lo contrario, desataría el infierno.

 

ASJ

