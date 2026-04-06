Roberto Velasco Define Prioridades de Política Exterior Mientras Espera Ratificación.

Roberto Velasco sostuvo una reunión con directivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y definió las prioridades de la política exterior de México, mientras espera que el Senado lo ratifique como Canciller.

El encuentro se dio este lunes 6 de abril, cinco días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Velasco para sustituir a Juan Ramón de la Fuente al frente de la SRE.

"En preparación para el proceso de ratificación en el @senadomexicano, el secretario designado de la @SRE_mx, Roberto Velasco (@r_velascoa), sostuvo un diálogo abierto con el cuerpo directivo de la Cancillería", se informó en la cuenta oficial de X de la SRE.

"En la reunión se dio seguimiento a los avances de cada área y se identificaron temas de atención prioritaria de acuerdo a las directrices instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) en materia de política exterior.

En una breve ficha informativa, la Cancillería precisó que Velasco labora como Canciller en funciones desde el pasado 1 de abril, cuando fue nombrado por la mandataria.

"De conformidad con el artículo 89, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de la Presidenta de la República nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, quienes entran en funciones el día de su nombramiento, como sucedió con el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien asumió el cargo el pasado primero de abril.

Video: Roberto Velasco Agradece a Sheinbaum por Nombramiento en la SRE.

"Su nombramiento deberá ser ratificado por el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción II de la propia Constitución", acotó.

Hasta la noche de este lunes, no había llegado a la Cámara alta la propuesta del nombramiento de Velasco como próximo secretario de Relaciones Exteriores.

En preparación para el proceso de ratificación en el @senadomexicano, el secretario designado de la @SRE_mx, Roberto Velasco (@r_velascoa), sostuvo un diálogo abierto con el cuerpo directivo de la Cancillería. En la reunión se dio seguimiento a los avances de cada área y se… pic.twitter.com/X4rgL3yemn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 6, 2026

¿Quiénes acudieron a la reunión?

Consultada al respecto, la SRE dijo que al encuentro acudieron los subsecretarios, el consultor jurídico de la SRE y el director del Instituto Matías Romero, así como el staff de la Cancillería.

Estuvieron:

María Teresa Mercado Pérez - Subsecretaria de Relaciones Exteriores

- Subsecretaria de Relaciones Exteriores Raquel Serur Smeke - Subsecretaria para América Latina y El Caribe

- Subsecretaria para América Latina y El Caribe Enrique Javier Ochoa Martínez - Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

- Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Pablo Arrocha Olabuenaga - Consultor Jurídico

- Consultor Jurídico Juan José Bremer - Director del Instituto Matías Romero

¿Quién es Roberto Velasco?

Roberto Velasco, de 38 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Se le considera cercano al actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Velasco se desempeñaba como subsecretario para América del Norte hasta la semana pasada. Ebrard lo nombró como director de Comuicación Social en los primeros dos años del sexenio de AMLO y de ahí escaló.

Cuenta con experiencia frente las negociaciones con funcionarios de Donald Trump, pues le ha tocado estar en la SRE en los dos mandatos del republicano. Además, ha encabezado múltiples reuniones de alto nivel al coordinar la política de México para América del Norte, entre ellas el T-MEC.

Además del tema comercial, tuvo bajo su responsabilidad las negociaciones bilaterales y trilaterales sobre seguridad, movilidad humana, frontera y gestión de aguas compartidas, entre otros temas de interés con el vecino país del norte.

Sheinbaum lo eligió para ocupar la vacante de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo luego de 18 meses, pues indicó que se someterá a una rehabilitación "muy delicada" por problemas en la espalda.

La presidenta dejó abierta la puerta al regreso del exrector de la UNAM cuando concluya su tratamiento. Dijo que se reincorporará al proyecto de gobierno en otra tarea.

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ASJ