Michigan Wolverines Son Campeones de la NCCA Después de 37 Años

Los Michigan Wolverines tuvieron que ensuciarse y pelear cada posesión para desenterrar el campeonato nacional colegial este lunes. El equipo acostumbrado a grandes anotaciones encestó apenas dos triples en toda la noche, pero aun así se abrió paso a la fuerza hasta una victoria por 69-63 sobre un tacaño y terco UConn.

Los Wolverines conquistaron el segundo título universitario de su historia 37 años después del primero, en 1989. Lo hicieron además contra los Huskies, uno de los programas más laureados del país con seis títulos universitarios entre 1999 y 2024.

Elliot Cadeau lideró a los Wolverines con 19 puntos, incluido el primer triple del equipo, que llegó después de 7:04 minutos de la segunda mitad. El segundo, obra del novato Trey McKenney, llegó con 1:50 por jugarse y se sintió como una puñalada al darle una ventaja de nueve unidades a los Wolverines.

Como era de esperarse, UConn peleó hasta el final. Solo Ball metió un triple con tablero para recortar la diferencia a cuatro con 37 segundos restantes, pero el equipo falló dos tiros libres y Alex Karaban de UConn (17 puntos), apenas rozó el aro en un triple que habría reducido el déficit a uno con 17 segundos por jugarse.

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No fue sino hasta que McKenney encestó dos tiros libres —con lo que Michigan dejó su efectividad desde la línea en 25 de 28 en la noche— que los Wolverines (37-3) pudieron iniciar la celebración por el segundo título del programa.

Pero este partido tuvo un aire de la década de 1950.

"Si me dicen que, tirando tan mal y perdiendo en el rebote, aun así íbamos a encontrar la manera de ganar, no sé si me lo habría creído. Pero este equipo ha encontrado la forma durante toda la temporada", afirmó el entrenador de Michigan, Dusty May.

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Lucharon por todo

Michigan tuvo que luchar por absolutamente todo. Los Wolverines fallaron sus primeros 11 intentos de triple, terminaron 2 de 15 desde larga distancia y ganaron pese a las dificultades de su mejor jugador, Yaxel Lendeborg.

Afectado por una lesión en la rodilla y el pie que le impedía elevarse, el transfer de posgrado procedente de UAB terminó con 13 puntos atinando 4 de 13 de tiros de campo. A decir verdad, no fue una noche bonita para nadie.

UConn esperaba convertirse en el primer equipo desde la dinastía de UCLA de John Wooden en ganar tres títulos en cuatro temporadas, pero se quedó cortó debido a sus problemas de faltas y terrible tiro.

El equipo del entrenador Dan Hurley atinó apenas el 30.9% de sus tiros de campo y falló sus primeros 11 intentos de triple en la segunda mitad.

Braylon Mullins, el héroe de la victoria sobre Duke que puso a UConn en el Final Four, terminó 4 de 17, aunque metió un par de triples tardíos que mantuvieron el partido al alcance.

El único consuelo fue que los Huskies atascaron las cosas, bajaron el ritmo e hicieron que Michigan los venciera en su juego.

"A nadie le importaron las estadísticas durante toda la temporada", dijo Cadeau. "A nadie le importaba nada más que ganar. Yo simplemente tenía que ser parte de eso".

Más allá del estilo, este fue un campeonato construido desde fuera: el mejor equipo que el dinero podía comprar.

Los cinco titulares de los Wolverines jugaron en otras universidades, y todos, excepto Nimari Burnett, llegaron a Ann Arbor esta temporada. Esto se debe al portal de transferencias que May no ha dudado en utilizar. Su capacidad para convertir un grupo improvisado en un equipo ganador sigue siendo la esencia de un entrenador y de una cultura de equipo.

"Puede que todavía nos llamen mercenarios, pero somos el equipo que más trabaja", dijo Lendenborg. "Somos los mejores del baloncesto universitario y seremos uno de los mejores de la historia", afirmó..

Los Wolverines llegaron como el primer equipo en superar los 90 puntos en cinco palizas consecutivas de un torneo de alto vuelo.

No llegaron a 70 en este, pero, en casi todos los sentidos, fue el más bonito de todos — el que les da lo que ni siquiera los equipos más famosos de Michigan, el llamado Fab Five, pudieron conseguir: un título nacional.

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Con información de Agencias

ASJ