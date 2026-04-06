Disparan al Rapero Offset en Florida; Está Hospitalizado y Estable.

El rapero Offset fue baleado este lunes 6 de abril cerca de un casino en Hollywood, Florida, por lo que se le trasladó a un hospital, donde se encuentra estable, confirmó su vocero a medios en Estados Unidos.

El exintegrante de Migos fue atacado alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino y dos personas implicadas en el caso fueron detenidas, según reportes de TMZ.

"Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca", indicó el portavoz, quien confirmó que el rapero recibió al menos un disparo.

No se precisó en qué parte del cuerpo fue el impacto ni la gravedad de las lesiones. Tampoco se conoce el motivo de la agresión contra quien fuera pareja de Cardi B.

La policía del condado de Seminole detalló que las lesiones fueron "leves" y que el herido fue llevado al Memorial Regional Hospital. Los hechos ocurrieron en un área de valet parking.

"Estamos al tanto de un incidente ocurrido en una zona de valet después de las 7 de la tarde del lunes, a las afueras del Seminole Hard Rock Hollywood, que resultó en lesiones leves a una persona que fue trasladada al Memorial Regional Hospital en Hollywood", indicó la autoridad a TMZ.

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Asimismo, confirmó el arresto de dos personas y dijo que la situación fue controlada de inmediato, mientras las investigaciones siguen en curso y no hay mayor riesgo para la ciudadanía en el área.

¿Quién es Offset?

Kiari Kendrell Cephus, nombre del rapero de 34 años, es originario de Lawrenceville, Georgia. Se le reconoce como figura del trap contemporáneo.

Alcanzó la fama como integrante del grupo Migos, junto a Quavo y Takeoff.

Como solista destacan sus proyecto Father of 4 (2019). Ha participado en éxitos globales como Bad and Boujee y Walk It Talk It.

Mantuvo una relación intermitente de al menos siete años con la rapera Cardi B, con quien tiene tres hijos. Se casaron en secreto en 2017 y ella solicitó el divorcio en el verano de 2024.

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ASJ