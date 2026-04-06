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Explosión de Camiones Cisterna en Puente de las Américas de Panamá Deja Un Muerto y Dos Heridos

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Debido al voraz siniestro en el sector de La Boca, en las inmediaciones del Puente de las Américas, las llamas se propagaron a un segundo camión cisterna, hay al menos un muerto y dos heridos

Explosión de Camiones Cisterna en Puente de las Américas de Panamá Deja Un Muerto y Dos Heridos

Incendio de un camión cisterna que estaba cargando combustible en los cimientos del Puente de Las Américas, en Panamá. Foto: X @BCBRP

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El incendio de un camión cisterna, que estaba cargando combustible, causó una aparatosa explosión en los cimientos del Puente de Las Américas, en Panamá, este lunes 6 de abril de 2026.

Debido al voraz siniestro en el sector de La Boca, en las inmediaciones del Puente de las Américas, las llamas se propagaron a un segundo camión cisterna.

Al respecto el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que, que alrededor de las 16:12 hora local, se recibió un reporte de incendio en el parque de combustible ubicado en el área de La Boca, Balboa.

De acuerdo con Víctor Raúl Álvarez, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), el incendio ocurrió en las inmediaciones de la empresa Panama Oil Terminals S.A. (POTSA).

Para controlar la situación recibieron apoyo a la Autoridad del Canal de Panamá, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y a las unidades del SUME y la Caja de Seguro Social. Un total de 75 elementos laboraron en el área.

Muere persona atrapada entre llamas de dos camiones cisternas

En el combate de las llamas dos bomberos resultaron con quemaduras leves y se reportó la muerte de una persona que quedó atrapada entre los vehículos cisterna incendiados, se presume que la víctima sea trabajador de la empresa.

  • El funcionario aseguró que el incendio fue extinguido y continúan las labores de enfriamiento.
  • El gobierno local informó en sus redes sociales de un cierre parcial del Puente Las Américas.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó en su cuenta de X que ante esta situación en el puente, "mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Panamá Oeste será irregular", por lo que solicitó a entidades públicas y al sector privado "que se tengan las consideraciones necesarias".

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