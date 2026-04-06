Explosión de Camiones Cisterna en Puente de las Américas de Panamá Deja Un Muerto y Dos Heridos

El incendio de un camión cisterna, que estaba cargando combustible, causó una aparatosa explosión en los cimientos del Puente de Las Américas, en Panamá, este lunes 6 de abril de 2026.

Debido al voraz siniestro en el sector de La Boca, en las inmediaciones del Puente de las Américas, las llamas se propagaron a un segundo camión cisterna.

Al respecto el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que, que alrededor de las 16:12 hora local, se recibió un reporte de incendio en el parque de combustible ubicado en el área de La Boca, Balboa.

💥🔥 Impactante explosión bajo el Puente de las Américas: cisternas en llamas y vehículos afectados. 🚒 Autoridades piden evitar el área y ceder paso a emergencias. pic.twitter.com/8soDFsNdns — Bomberos De Panamá (@BCBRP) April 6, 2026

De acuerdo con Víctor Raúl Álvarez, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), el incendio ocurrió en las inmediaciones de la empresa Panama Oil Terminals S.A. (POTSA).

Para controlar la situación recibieron apoyo a la Autoridad del Canal de Panamá, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y a las unidades del SUME y la Caja de Seguro Social. Un total de 75 elementos laboraron en el área.

#BCBRP

Gracias a la alerta inmediata, el personal llegó rápidamente al sitio, donde se encuentran en labores de extinción. 🚨👨‍🚒👩‍🚒 pic.twitter.com/a6ej2HOvrA — Bomberos De Panamá (@BCBRP) April 6, 2026

Muere persona atrapada entre llamas de dos camiones cisternas

En el combate de las llamas dos bomberos resultaron con quemaduras leves y se reportó la muerte de una persona que quedó atrapada entre los vehículos cisterna incendiados, se presume que la víctima sea trabajador de la empresa.

Conferencia de Prensa.



🚒🔥 Atendimos incendio de camión cisterna en La Boca, bajo el Puente de las Américas.



Más de 75 unidades y 45 vehículos en acción. 2 bomberos con lesiones leves. pic.twitter.com/OaArdzECLg — Bomberos De Panamá (@BCBRP) April 7, 2026

El funcionario aseguró que el incendio fue extinguido y continúan las labores de enfriamiento.

El gobierno local informó en sus redes sociales de un cierre parcial del Puente Las Américas.

Presidente de Panamá se pronuncia tras emergencia por incendios de cisternas

Teniendo en cuenta lo sucedido hoy en sector del P. De las Américas, mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Pma. Oeste será irregular. Solicito a todos los ministros y directores de entidades públicas así como al sector… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 7, 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó en su cuenta de X que ante esta situación en el puente, "mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Panamá Oeste será irregular", por lo que solicitó a entidades públicas y al sector privado "que se tengan las consideraciones necesarias".

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Con información de N+

HVI