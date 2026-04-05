¿Quién Es Gabriela Jaquez? La Basquetbolista de Raíces Mexicanas Campeona del Basquetbol NCAA

Este domingo 5 de abril, las UCLA Bruins jugaron la gran final del torneo NCAA de baloncesto universitario femenino, en contra de las South Carolina Gamecocks. Lo que se esperaba que fuese un partido reñido, terminó siendo una victoria aplastante para las de UCLA que, comandadas por Gabriela Jaquez, levantaron el primer título de la universidad en la historia del programa NCAA.

La basquetbolista Gabriela Jaquez, de raíces mexicanas y cuyo hermano Jaime juega en la NBA, lideró al equipo en el partido final con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, registrando un doble-doble en el juego por el campeonato que finalizó 79-51.

Jaquez, de 22 años de edad, dijo en entrevista post partido con ESPN que "imaginé este momento, lo imaginé muchas veces y estoy muy orgullosa".

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¿Quién es Gabriela Jaquez?

Gabriela Jaquez, nació en California, Estados Unidos, es una jugadora de basquetbol colegial que jugó para UCLA. Es hija de Jaime y Ángela Jaquez, quienes jugaron basquetbol en la Universidad de Concordia en California.

Su abuelo Ezequiel Jaquez emigró hacia Estados Unidos proveniente de México y también jugó basquetbol en la que ahora es la Universidad del Norte de Arizona.

Además, Gabriela es la hermana menor de Jaime Jaquez Jr., quien actualmente juega en la NBA para el Miami Heat, siendo una de las figuras de ascendencia latina más importantes en la mejor liga del mundo.

El futuro de Gabriela Jaquez

Al igual que su hermano, Gabriela Jaquez apunta a seguir su carrera en el basquetbol más allá de la universidad. En ese sentido, Jaquez se perfila para a ser elegida en la primera ronda del próximo Draft de la WNBA.

Durante su temporada final con las UCLA Bruins, promedió 13.3 puntos, 5.4 rebotes, 2 asistencias y 1.1 robos por partido. Además, gracias a sus enormes actuaciones en el Final Four de la NCAA, Gabriela fue seleccionada parte del quinteto ideal del torneo.

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DB