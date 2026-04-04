Revelan Causa de Muerte de Aficionado en Estadio Alejandro Villanueva, en Perú; ¿Qué le Pasó?

El pasado viernes 3 de abril, aficionados del club Alianza Lima se reunieron en el Estadio Alejandro Villanueva, en Perú, para el banderazo previo al clásico nacional contra el Universitario. Durante este evento se registró un incidente que dejó un saldo de un muerto y al menos 47 heridos. En un principio los reportes señalaban que todo se originó de una pelea o de un colapso en una de las tribunas, sin embargo este sábado 4 de abril la Policía Nacional de Perú reveló la causa del fallecimiento del aficionado.

La Policía Nacional de Perú informó que una avalancha humana fue la causa por la que un seguidor del Alianza Lima murió y decenas resultaron heridos en el estadio del equipo peruano, antes del partido clásico del futbol nacional que se disputará este sábado. "Un número importante de hinchas estuvo en la tribuna sur y en ese momento de avivar, de motivar a su equipo, se produce una avalancha de los mismos hinchas", declaró el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, al Canal N de televisión.

¿Quién era el aficionado de Alianza Lima que murió en el Estadio Alejandro Villanueva?

Freddy Cornetero Cueva, un hombre de 39 años, fue el aficicionado del Alinza Lima que murió en el lugar de los hechos, en el que también se reportaron otras 39 personas heridas. El comandante general de la Policía Nacional Peruana detalló que Cornetero Cueva sufrió "asfixia por compresión torácica, por esta avalancha humana que entra y aprisiona entre todas las personas". Arriola agregó que el certificado de necropsia dará "una posición científica" sobre la muerte del aficionado.

Además, la PNP descartó las informaciones que señalaron que parte de la tribuna había cedido.

En ese sentido, se dio a conocer a través del Ministerio de Salud (Minsa) que 30 de los heridos ya fueron dados de alta tras el incidente, pero 7 siguen internados en el Hospital Dos de Mayo, uno en el Hospital Arzobispo Loayza y otro en el Hospital de Emergencias Pediátricas.

Con información de EFE.

Noticias recomendadas:

DB