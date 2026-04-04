¿Qué Necesita el Barcelona Para Ser Campeón de La Liga de España?

La Liga de España parece tomar rumbo definitivo para coronar al campeón de esta temporada. El FC Barcelona, vigente monarca de la competición, se perfila como el gran candidato para levantar el trofeo al finalizar la presente campaña pues actualmente tienen una ventaja de 7 puntos sobre su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones: el Real Madrid.

Los pupilos de Hansi Flick obtuvieron este sábado 4 de abril, un triunfo crucial ante el Atlético de Madrid. El cuadro blaugrana aprovechó con esto, el tropiezo del cuadro merengue en Mallorca. En ese sentido, el equipo de la capital perdió este mismo día por marcador de 2-1, dejando la puerta abierta para que los culés se acerquen a un nuevo campeonato.

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¿Qué necesita el FC Barcelona para ser campeón de LaLiga?

Dados los resultados recientes, el Barcelona depende de sí mismo para ganar el título de LaLiga en España. Los culés podrán celebrar otro campeonato si logran sumar al menos 18 de los últimos 24 puntos en disputa. Quedan 8 partidos en la temporada y la diferencia con el Real Madrid es de 7 unidades.

Esto quiere decir que, aún si el Madrid lograse ganar todos sus partidos restantes, al Barcelona le bastaría con obtener seis victorias más para levantar el trofeo de esta campaña.

Aunado a esto, si el conjunto culé logra mantener la distancia de 7 puntos con respecto al Madrid hasta llegar a la Jornada 35, podría terminar consolidando su título en El Clásico ante los merengues.

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DB