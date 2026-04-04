¿Cómo Quedaron los Partidos de la Liga MX del Viernes 3 de Abril de 2026?

Este viernes 3 de abril, se disputaron tres partidos en el arranque de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026, con un saldo de dos victorias y un empate.

En el partido más relevante, Tijuana venció por la mínima a Tigres y se puso a tiro de piedra de entrar a la Liguilla del futbol mexicano.

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El gol del triunfo fue obra de Kevin Castañeda, al minuto 22, quien sacó un disparo de larga distancia que se incrustó pegado al poste derecho de Nahuel Guzmán.

Con la victoria, los Xolos llegaron a 15 unidades y están a dos de entrar por la pelea de los lugares de postemporada del balompié nacional. Tigres se mantuvo en el séptimo casillero, con 17 puntos.

Necaxa gana en Aguascalientes

Los Hidrorrayos de Necaxa vencieron 2-1 a Cañoneros de Mazatlán, en duelo celebrado en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

Las anotaciones rojiblancas fueron por conducto de Javier Ruiz y Alexis Peña, a los 15' y 56', de manera respectiva; mientras que a los 40 del tiempo corrido, Netto, se hizo presente para los de morado.

Con el triunfo, los Hidrorrayos sumaron tres unidades más para quedar en 16 y estar a una sola posición de los lugares de clasificación a la Liguilla. Los Cañoneros están en la posición 16, con 11 puntos.

Igualada en el Cuauhtémoc

En el estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla y Bravos de Juárez repartieron puntos tras quedar empatados a un gol, después de 90 minutos.

El gol camotero fue obra de Iker Moreno, a los 55 minutos, mientras que Madson, al 77, rescató el partido para los fronterizos.

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Con el resultado, los poblanos se alejan de los lugares de Liguilla, al sumar 13 unidades y estar en la decimotercera posición; mientras que los Bravos, con 15 puntos, navegan en el lugar 11.

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Con información de N+

ICM