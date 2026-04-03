¿Dónde Ver Atlético de Madrid vs Barcelona En Vivo Hoy? ¿Va Gratis en México? Hora de Inicio

En plena celebración de la Semana Santa se realiza uno de los juegos más importantes de España, y si aún no sabes dónde ver el partido del Atlético de Madrid vs Barcelona, acá te decimos a qué hora se juega, si se puede mirar gratis en México y qué canal pasa la transmisión en vivo por TV u online del juego correspondiente a la Jornada 30 de LaLiga 2026.

Este partido es apenas el primero de los tres que jugarán el Barca y el Atlético de Madrid en un lapso de 10 días, ya que también se verán las caras en los Cuartos de Final de la Champions League 2026. De ahí a que los aficionados culés se pregunten por el tiempo en que estará de baja Raphinha por lesión.

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¿A qué hora juega el Atlético de Madrid vs Barcelona por el partido de LaLiga 2026?

El partido ya tiene horario definido. El encuentro inicia a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 4 de abril. El juego se lleva a cabo en el Estadio Metropolitano, en la ciudad de Madrid, España..

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Este partido es muy importante para ambos equipos. Por un lado el Barcelona busca mantener y alargar su distancias con el Real Madrid, en la pelea por el título de liga. En cuanto al Atlético de Madrid, los dirigidos por el Cholo Simeone buscan mantenerse en la parte alta de la tabla general, para tratar de asegurar su participación en la próxima Champions League.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona en México?

La partido entre el Barcelona y el Atlético Madrid no pasa gratis por ninguna señal, pero la buena noticia es que la transmisión del juego español se va a poder ver en Sky Sports, a través de Izzi en México. Si no tienes la posibilidad de mirar el juego por TV, el partido estará disponible en vivo online por internet en la app de Izzi Go.

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¿Qué canal es Sky Sports en Izzi?

El canal que transmite el Atlético de Madrid vs Barcelona es el 522 de Izzi, señal solamente disponible para quienes contratado el paquete de futbol de Sky Sports con la compañía de telecomunicaciones en México.

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Ahora que ya sabemos a qué hora es el partido del Barcelona vs Atlético de Madrid este sábado y el canal que pasa la transmisión en México, solo queda esperar al silbatazo inicial para ver quién se alza con el triunfo en el duelo de LaLiga de España 2026.

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