Barcelona Confirma Lesión de Raphinha en Fecha FIFA; ¿Cuánto Tiempo Estará Sin Jugar?

Malas noticias para el FC Barcelona y para la selección de Brasil. Uno de sus mejores jugadores se ha lesionado en plena Fecha FIFA y de cara a la recta final de la temporada en el futbol europeo. Raphinha, uno de los capitanes del club blaugrana, tuvo que abandonar la concentración de la 'Canarinha' luego de sufrir una lesión que podría dejarlo fuera de actividad durante varias semanas.

Noticia recomendada: Resultado de Donovan Carrillo en la Final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga

Durante al partido contra Francia del pasado jueves 26 de marzo, se reportó que el atacante sudamericano había sufrido molestias que le impedirían continuar concentrado con el equipo de Ancelotti. Luego de esto, Raphinha recibió permiso para viajar de regreso a Barcelona en donde los médicos de su club confirmaron la gravedad de su lesión, la cual fue diagnosticada por los doctores de la selección brasileña.

¿Qué lesión tiene Raphinha y cuánto tiempo estará sin jugar?

Luego de realizarse estudios con el cuerpo médico del FC Barcelona, el club emitió un comunicado oficial en el que detallaron la gravedad de la lesión del atacante brasileño. "Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia. Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas", dice el texto publicado por el club.

Esto quiere decir que Raphinha se perderá alrededor de 8 o 9 partidos con el Barcelona, incluyendo los dos partidos ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Además, dependiendo de su evolución, su participación en una hipotética semifinal estaría en duda.

Noticias recomendadas:

DB