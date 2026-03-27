Resultados de la Fecha FIFA Hoy: ¿Quién Ganó el Partido Amistoso España vs Serbia?

Este viernes 27 de marzo hubo actividad rumbo al Mundial 2026 en diversos frentes, con varios partidos muy interesantes. Por ejemplo, el España vs Serbia no defraudó, como tampoco lo hicieron el Inglaterra vs Uruguay o el Alemania vs Suiza en la Fecha FIFA.

Para empezar, en el Estadio de la Cerámica, se llevó a cabo el duelo España vs Serbia. La casa del club Villarreal registró un lleno absoluto para ver a la Furia Roja en duelo amistoso de la Fecha FIFA de marzo.

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Y España no defraudó: Jugó bien, gustó y goleó 3-0 Serbia con una destacada actuación del atacante Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad anotó el 1-0 a los 16 minutos. Luego añadió el 2-0 a los 44’.

La goleada de la Furia Roja la selló el debutante Víctor Muñoz, quien hizo el 3-0 a los 72 minutos del partido. Serbia intentó acortar distancias, pero los españoles se defendieron bastante bien y dejaron poco margen para la reacción.

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Resultados de la Fecha FIFA Hoy: ¿Quién ganó el partido amistoso Inglaterra vs Uruguay?

Mientras que en el Estadio Wembley de Londres, se concretó el juego Inglaterra vs Uruguay. En este encuentro de carácter amistoso, los Leones ingleses se vieron mejor que los charrúas pero les costó mucho abrir el marcador.

Luego de 45 minutos de mucho forcejeo en todas las zonas de la cancha y contadas emociones en las porterías, ambas escuadras se fueron a los vestidores sin anotaciones.

Fue hasta la segunda mitad que Inglaterra se puso arriba en la pizarra: El 1-0 lo anotó el zaguero Ben White, a los 81 minutos. Parecía que los británicos tenían el triunfo en la bolsa, pero entonces surgió la garra charrúa.

Ya en tiempo añadido, al 90+3, el árbitro señaló una falta en el área local sobre Federico Viñas. Un minuto después fue Federico Valverde quien cobró de buena manera el penal para poner el 1-1 en las redes y sellar el empate. Luego, el silbante dijo que era suficiente y pitó el final del encuentro.

Resultados de la Fecha FIFA Hoy: ¿Quién ganó el partido amistoso Suiza vs Alemania?

En tanto que el partido Suiza vs Alemania, disputado en Basilea, fue un carnaval de goles. Los germanos ganaron el compromiso amistoso con marcador de 4-3 y un gran desempeño de Florian Wirtz, mediocampista que juega para el club Liverpool.

Los suizos se adelantaron 1-0 a los 17 minutos gracias a una anotación de Dan Ndoye, pero el zaguero alemán Jonathan Tah mandó el 1-1 a las redes en el 26’.

En los minutos finales de la primera parte, al 41’, fue Breel Embolo quien volvió a poner al frente a Suiza con el 2-1. Sin embargo, los germanos respondieron muy pronto con el 2-2: a los 45+2’ el delantero Serge Gnabry.igualó la pizarra.

Florian Wirtz despertó a los alemanes en la segunda mitad, con el 3-2 a favor al minuto 61. Suiza reaccionó al 79’ con una buena anotación de Joel Monteiro para el 3-3.

Cuando parecía que ambas escuadras estaban satisfechas con el empate, volvió a aparecer Wirtz: el 4-3 fue un señor golazo que entró justo en el ángulo superior de la portería. Ese tanto selló un gran partido, lleno de emociones.

Mientras tanto, en Madrid, Ecuador igualó 1-1 con Marruecos. Y en Amsterdam, Países Bajos superó 2-1 a Noruega. Además, en Atenas, Paraguay le ganó 1-0 a Grecia. Y en Durban, Panamá visitó a Sudáfrica para sacar el empate a un gol.

Resultados de los partidos amistosos disputados este viernes 27 de marzo, rumbo al Mundial 2026

España 3-0 Serbia

Inglaterra 1-1 Uruguay

Alemania 4-3 Suiza

Países Bajos 2-1 Noruega

Paraguay 1-0 Grecia

Ecuador 1-1 Marruecos

Panamá 1-1 Sudáfrica

Arabia Saudita 0-4 Egipto

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Con información de N+

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