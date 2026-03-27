México vs Portugal: “Raúl Jiménez Es Peligroso”, dice Bruno Fernandes antes del Partido 

Ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, el peso de la Selección de Portugal recae en el talento de Bruno Fernandes. Y el futbolista luso está listo para enfrentar al Tricolor este sábado en el Estadio Ciudad de México, aunque reconoce la peligrosidad del delantero Raúl Jiménez.

Bruno Fernandes conoce muy bien a Raúl Jiménez porque se han enfrentado múltiples ocasiones en la Premier League, ya que el luso juega desde hace varias temporadas en el Manchester United, uno de los equipos grandes a los que el mexicano ha “vacunado” con frecuencia.

"Raúl es el nombre más grande que tiene en este momento la selección mexicana. Ha estado en la Premier League desde hace mucho tiempo, también jugó en Portugal y lo conozco muy bien”, dijo Fernandes.

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En rueda de prensa, el mediocampista y capitán del Manchester United añadió que Jiménez “le ha marcado goles a los equipos en los que he estado y esperemos que no lo haga de nuevo ahora”.

Como se sabe, Raúl Jiménez ha estado en varios clubes de la Premier League, como el Wolverhampton y el Fulham. Además, en la Liga portuguesa militó en el Benfica. De ahí que sea un viejo conocido de Bruno Fernandes.

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"Hablé con Raúl hace poco, de lo que significa este partido de cara al Mundial 2026, en un escenario como el Estadio Azteca. Tenemos mucho respeto por Raúl y por otros jugadores importantes con los que cuenta México y sabemos el daño que pueden hacer".

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Portugal enfrentará a México este 28 de marzo con varias ausencias importantes, como la de Cristiano Ronaldo y el portero titular Diogo Costa. Pese a ello, Fernandes asegura que Portugal tiene capacidad para salir avante: "No sentimos presión por la ausencia de Cristiano o Ruben Dias, porque eso no cambiará mi mentalidad. Lo único que quiero es ayudar a mis compañeros y apoyar al equipo porque es un honor para mí defender a mi selección".

Por último, Bruno Fernandes aseguró que le ilusiona pisar la cancha del Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca: "Jugar en un estadio mítico como este es muy importante para nosotros, porque grandes jugadores han hecho historia en los Mundiales que se han jugado ahí”.

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Con información de N+

RGC