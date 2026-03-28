Quedó Lista la Parrilla de Salida del GP de Suzuka; ¿En Qué Lugar Saldrá 'Checo' Pérez?

El italiano Andrea Kimi Antonelli, volante de Mercedes, fue el mejor de la calificación y saldrá en la pole position del Gran Premio de Japón, tercera prueba del Campeonato Mundial de la Fórmula Uno.

La competencia se celebrará en el circuito de Suzuka, donde el italiano, ganador hace dos domingos en China, estará acompañado en la primera fila por su coequipero, George Russell, actual líder del campeonato.

Antonelli, de 19 años, consiguió su segunda pole en la F1, al ser el mejor de la calificación de este sábado. Fue en la tercer ronda que el trasalpino cubrió la pista nipona en un minuto, 28 segundos y 778 milésimas.

Apenas fueron 298 milésimas entre el primer y segundo lugar de esta calificación, por lo que veremos salir en punta a los dos conductores de Las flechas plateadas.

Mientras que el mejor tercer tiempo fue para el australiano Oscar Piastri, de McLaren, a 354 milésimas del novel piloto boloñés. Charles Leclerc, de Ferrari, en cuarto, saldrá con el aussie en la segunda fila.

¿En qué lugar saldrá Sergio Pérez en el GP de Suzuka?

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Checo Pérez, tendrá que remar contracorriente una vez más, ya que su posición de salida será desde la penúltima hilera, acompañado de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Checo Pérez y el piloto finlandés terminaron en la posición 19 y 20, respectivamente, por lo que estarán encima apenas de los representantes de Aston Martin.

El doble campeón mundial, Fernando Alonso, 21 de la calificación, y el canadiense Lance Stroll (22), largarán en la última fila del circuito japonés.

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Con información de EFE

ICM