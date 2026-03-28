Resultado de Donovan Carrillo en la Final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga
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Tras su participación en la gran final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, el mexicano logró quedarse con la posición 19
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Luego de su participación en el programa corto, el mexicano Donovan Carrillo logró avanzar a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga, que se realizó hoy sábado 28 de marzo.
Carrillo, que deslumbró en la prueba anterior, compitió en la gran final junto a los mejores 23 patinadores. El mexicano sumó 140.09 puntos en su programa libre del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026, quedando fuera de la zona de medallas, pues terminó en el lugar número 19. De esta manera, Carrillo registró un puntaje total de 219.74 puntos.
Camino previo a la final
En el programa corto, el atleta tapatío se ubicó dentro de los mejores 24 competidores.
Carrillo ejecutó una presentación con la canción Hip Hip Chin Chin, pieza que ya había utilizado en su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.
A pesar de que el inicio no fue perfecto, tras una caída en un intento de salto cuádruple, el mexicano logró recomponerse para finalizar su rutina con solidez.
Los jueces destacaron aspectos como la composición, la presentación y la calidad de ejecución, lo que le otorgó calificaciones cercanas al 7 en cada rubro.
Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026
Previamente Donovan Carrillo participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde se quedó en la final con el lugar 22.
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Con información de N+
LECQ