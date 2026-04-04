Isaac del Toro Será el Líder de la UAE-Team Emirates para la Carrera Itzulia Basque Country 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro encabezará a su equipo, el UAE Team Emirates, en la carrera Itzulia Basque Country 2026, en el País Vasco.

Los pedalistas se medirán durante seis etapas en esta importante prueba del calendario de la UCI World Tour, que en este año estará en su edición 65.

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La Itzulia se correrá a partir del 6 de abril y culminará el día 11 del mismo mes, la cual tendrá más de 16 mil metros de desnivel y 29 puertos puntuables.

Isaac del Toro estará acompañado en su equipo por Igor Arrieta, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak, Adrià Pericas y Marc Soler.

A refrendar el título

Isaac del Toro, campeón del UAE Tour y la Tirreno-Adriático en 2026, será el líder de su escuadra, cuyo equipo buscará defender el título logrado los dos últimos dos años por Juan Ayuso y Joao Almeida.

El mexicano de 22 años es uno de los favoritos en coronarse en tierras vascas, luego de lo demostrado en las pruebas por etapas en Emiratos y en la Carrera de los dos mares.

Del Toro Romero, nativo de Ensenada, Baja California, dijo que estaba muy ilusionado por correr su tercera Itzulia, sobre todo por la importancia de la carrera.

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“Es un lugar con una gran tradición ciclista. Los aficionados son muy apasionados del ciclismo y eso lo hace especial. La primera parte de la temporada ha ido muy bien, estoy contento con mis resultados y espero que podamos aprovechar este buen comienzo de temporada esta semana”.

El equipo estará dirigido desde el coche por los directores deportivos Andrej Hauptman y Simone Pedrazzini.

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Con información de EFE

ICM