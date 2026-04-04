Horarios, Fechas y Etapas Para Ver a Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco 2026

Isaac del Toro ha fue confirmado como el líder del UAE Team Emirates‑XRG para la carrera Itzulia Basque Country 2026, misma que se disputará del 6 al 11 de abril en el norte de España. Esta carrera por etapas que forma parte del World Tour contará con seis jornadas en las que el equipo del cilcista mexicano buscará defender el título que ha ganado su equipo en las dos últimas ediciones.

La Itzulia, la Vuelta al País Vasco, tendrá a Isaac del Toro como uno de los grandes favoritos para ganar la carrera. El mexicano de 22 años de edad tendrá en su equipo a Igor Arrieta, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak, Adrià Pericas y Marc Soler.

“Es un lugar con una gran tradición ciclista. Los aficionados son muy apasionados del ciclismo y eso lo hace especial. La primera parte de la temporada ha ido muy bien, estoy contento con mis resultados y espero que podamos aprovechar este buen comienzo de temporada esta semana”, dijo Del Toro sobre su participación en esta carrera.

Fechas, horarios y etapas de la Vuelta al País Vasco 2026

Recordemos que la carrera Itzulia, la Vuelta al País Vasco, se divide en seis etapas, las cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Etapa 1: 13,8 km (6 de abril) - 3:00 am (tiempo del centro de México)

Etapa 2: 164,km (7 de abril) - Horario por confirmar

Etapa 3: 152,8 km (8 de abr - Horario por confirmaril)

Etapa 4: 167,2 km (9 de abril) - Horario por confirmar

Etapa 5: 176,2 km (10 de abril) - Horario por confirmar

Etapa 6: 135,4 km (11 de abril) - Horario por confirmar

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DB